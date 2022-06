Roeselaars Liefhebbersverbond huldigt zijn kampioenen, Hendrik Roelens erevoorzitter

Het Roeselaars Liefhebbersverbond, kortweg RLV, hield zaterdag zijn statutaire vergadering die traditioneel werd afgesloten met de kampioenenhulde. Daar raakte bekend dat Hendrik Roelens stopt als voorzitter.

Hij werd uit erkentelijkheid aangesteld als erevoorzitter. Wellicht zal Frans Vanbesien aangesteld worden als opvolger, nu is hij al voorzitter ad interim. Verder is ook Patrick Vanassche nieuw in het kernbestuur. Hij is al sinds 1979 aangesloten als spelend lid bij het RLV, bij eerst Geel Zwart en later de Postboys. Hij nam bij beide clubs later ook een bestuursfunctie op, maar sinds vorig jaar is hij daar mee gestopt. “Tijd voor vernieuwing”, zegt Patrick. “Ook volgend jaar zullen er drie reeksen zijn, al komen er nu ook ploegen van buiten het Roeselaarse bij. Door het stopzetten van andere verbonden hebben we nu zelfs ploegen uit Ruddervoorde en Wevelgem. Onze verantwoordelijke krijgt het wel alsmaar moeilijker om op elke wedstrijd een referee te zetten, dus geïnteresseerden mogen zich zeker melden.”

De algemeen kampioenen zijn FC Ter Mote (A-reeks), AC ’t Rozeke (B-reeks) en SV Woumen (C-reeks). De wisselbeker VDC Roeselare was voor SV Werken, Beker ereschepen Geert Messiaen voor FC De Geite, Beker José Debels voor FC Ter Mote en Beker burgemeester Kris Declercq voor FC De Metteboys. De fairplaytrofee waren voor Blue Stars (A), KWB Don Bosco (B) en FC No Surrender (C). De beste grensrechter had Devolder Sport (A), FC ’t Kloefke (B) en VK zwarte Gat (C). De titel van best voetballende tegenstander was voor Gregory Decoster (Cera, A), Laurens Sioen (VC Rollegem-Kapelle, B) en Frederiek De Boot (FC Allemanshotters, C). Topschutters zijn Davy Taveirne (DDT Veldegem, A), Jesse Camerlynck (Transvaal, B), Nigel Meulemeester (FC ’t Schaeck, C). (SBR/foto SBR)