Rode Duivels naar de overwinning brullen op de Vroonhofsite: “Het wordt een gezellige indoor beleving voor de Poperingenaars”

Dat het WK voetbal plaatsvindt in de winter is voor de organisatoren van WK-dorpen niet vanzelfsprekend. Een groot scherm in openlucht is door het wisselvallige weer niet evident, maar de Poperingenaren Michaël Inion en Steven Meulenaere hebben er zin in om vanaf vrijdag 18 november uit te pakken met hun WK-dorp op de Vroonhofsite op de Grote Markt. “Hopelijk kunnen we de sfeer en gezelligheid die we gewoon zijn in ons WK-dorp naar boven halen”, zegt Steven.

Het Poperingse WK-dorp komt er op de Vroonhofsite in de voormalige turnzaal. Michaël Inion van Sound & Light Projects en Steven Meulenaere van Goeste ijs- en eethuis zetten opnieuw hun schouders onder de realisatie. “In 2019 wisten we al dat er een wintereditie zou komen en toen werd al eens aan tafel gezeten met het Poperingse stadsbestuur om na te gaan welke locaties in aanmerking zouden komen. Onze voorkeur ging naar de Maeke-Blydezaal, maar dat bleek organisatorisch niet haalbaar te zijn. De tennisclub volgt daar lessen en er kon geen andere locatie voor hen gevonden worden”, vertelt Steven Meulenaere.

“De Vroonhofsite heeft uiteraard ook voordelen. Het ligt volledig in het centrum en het is een grote locatie. In de turnzaal kunnen 800 tot 1.000 mensen. Nadeel is dat er nog enkel glas is en met de huidige energieprijzen is dat natuurlijk niet ideaal. Met theaterdoeken zullen we proberen zo efficiënt mogelijk de ruimte in te delen. Het werd toch weer spannend of alles haalbaar zou zijn en om alles concreet te maken. Gelukkig konden we deze keer opnieuw rekenen op onze hoofdsponsor Clarebout Potatoes en een pak andere ondernemers uit de streek.”

Tickets

Na het uitstellen in 2020 en de verplichte kleinschalige editie ‘Clarebout EK-dorp’ van 2021 langs de Casselstraat hadden Michaël en Steven gehoopt nog eens te kunnen knallen. “Met knallen bedoelen wij een full house van 2.000 mensen tijdens elke match, zoals in 2018 toen we op een groene zone van 5.000m² langs het Rekhof zaten. Deze keer wordt het een indoor belevenis, omdat het WK voetbal in november en december gespeeld wordt. De beschikbare ruimte zorgt ervoor dat we toch wat kleinschaliger moeten uitpakken, maar we zijn er zeker van dat het voor veel sfeer en gezelligheid zal zorgen”, vertelt Steven.

“We willen het WK-dorp zo laagdrempelig mogelijk houden, dus kiezen we er ook voor om te starten zonder ticketverkoop. Daarbij is de regel dan ook: vol is vol. Wanneer de maximale capaciteit in de zaal is bereikt, zullen we ook de speelplaats inschakelen. Daarvoor werd een tweede scherm voorzien.Op voorwaarde dat het niet regent natuurlijk.

Quiz

Aan het WK-dorp worden verschillende activiteiten gekoppeld. “Op vrijdag 18 november trappen we het WK-dorp op gang vanaf 16 uur en op zaterdag 19 november is er onze quiz van 19 tot 22.30 uur”, aldus Steven. “Op woensdag 23 november spelen de Rode Duivels voor de eerste keer om 20 uur tegen Canada. Daarna op zondag 27 november om 14 uur tegen Marokko. De ideale gelegenheid om wat vroeger af te zakken en een aperitiefje mee te pikken. Ook donderdag 1 december kan al in de agenda gezet worden. Dan spelen de Belgen tegen Kroatië om 16 uur. Sowieso worden zo goed als alle matchen uitgezonden. Daarnaast pakken we uit met een pop-up café, dat elke dag open zal zijn. Ook tijdens de week en uiteraard op de dagen dat er voetbal wordt uitgezonden. Het voetbal primeert, maar we willen ook sfeer en gezelligheid. Daar zal onze winterbar een belangrijke rol in spelen, maar ook een streepje muziek voor en na de matchen. De turnzaal zullen we ook gezellig inrichten. We willen dat het een leuke plaats is waar de Poperingenaars kunnen samenkomen.” Het WK-dorp op de Vroonhofsite is er van 18 november tot en met 18 december. “Afsluiten doen we met de Clarebout-Christmasrun. De lopers zullen we nadien met open armen opvangen.”