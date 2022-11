Rode Duivels -met Dendoncker- op een diefje voorbij Canada

Bibberend en bevend behaalden onze Rode Duivels de drie punten tegen Canada. Overtuigend was het allerminst, verdiend ook niet. Courtois redde al vroeg een strafschop en Batshuayi zorgde op slag van rust voor de enige goal van de partij. Dendoncker hielp achterin mee de nul te behouden.

Het moet zijn dat bondscoach Martinez een bijgelovig man is. Met West-Vlaming Leander Dendoncker in de ploeg verloor België nog nooit een interland. Ook in zijn 30ste interland bleef de statistiek staan, zeer tegen de gang van het spel in. Het was enigszins een verrassing dat Dendoncker in de ploeg kwam, al was het niet onlogisch. De laatste interlands kreeg hij geen speelgelegenheid, Debast kreeg telkens de voorkeur maar die wist geen enkele keer te overtuigen. Dan maar terugplooien op de ervaring en de lengte van Dendoncker.

Onverdiende 1-0

De Belgische defensie kreeg het zwaar te verduren. Tegen de verwachtingen in was het Canada dat het initiatief nam en de Rode Duivels tegen hun eigen doel drukte. Al vrij snel in de wedstrijd kregen de Canadezen een strafschop. Bruggeling Buchanan trapte op de arm van Carrasco en de bal ging op de stip. Courtois toonde nog maar eens waarom hij de beste van de wereld is en koos de goede hoek op de strafschoppoging. Ook nadien was het alle hens aan dek, de gekende problemen kwamen weer naar boven: een te trage defensie die alle moeite van de wereld had met de snelheid van Davies, David en Buchanan. Een gebrek aan efficiëntie en een oerdegelijke Courtois hielden de Duivels echter recht. Meer nog: op slag van rust kwam zelfs de voorsprong. Alderweireld verstuurde een schitterende lange bal en Batshuayi trapte de Belgen onverdiend op 1-0.

Weinig hoopgevend

Dendoncker speelde een degelijke partij en mag zondag tegen Tunesië opnieuw in de basis verwacht worden. © Belga

Ook de tweede helft van de Belgen was niet op niveau. De Bruyne was onherkenbaar met veel balverlies en onnauwkeurige inspeelpasses. Gelukkig zakte ook het niveau van Canada. Zij brachten met Larin nog een tweede Brugse speler tussen de lijnen. Hij liet nog een mooie kans optekenen met een kopbal maar te zwak om Courtois te bedreigen. Hoopgevend voor de rest van het tornooi was de partij zeker niet, maar starten met een driepunter is een leuke bonus. Vraag dat maar even na aan landen zoals Duitsland of Argentinië. Dendoncker speelde een degelijke partij en mag zondag tegen Tunesië opnieuw in de basis verwacht worden.