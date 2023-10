Robin Degrande (KVP Gits – 3A): “We domineren bijna elke match”

Na een deugddoende zege op TSC Proven, nestelt Gits zich comfortabel in de linkerkolom. Aanvoerder Robin Degrande is relatief tevreden met de start van zijn team. “We zijn mooi mee in het zog van de betere teams, maar lieten wel al enkele kostbare punten liggen.”

“Soms missen we net dat tikkeltje geluk, of krijgen we een dodelijke counter tegen. Maar in iedere wedstrijd waren we al zeker een helft de baas. Ook op Proven komen we heel verdiend op een 2-0-voorsprong, maar kregen we het de tweede helft wat moeilijker”, zegt Degrande.

Eerste derby

Zondag staat de eerste van vele derby’s op het programma. SK Staden bengelde helemaal achteraan het klassement maar haalde zondag wel met een overtuigende 6-0 hun eerste driepunter binnen. “Ik had niet verwacht dat Staden zo laag zou staan in het klassement. Ik zei het nog voor onze wedstrijd: hoe langer Staden verliest, hoe dichter ze komen bij hun eerste zege. Ik hoopte in mijn achterhoofd dat het niet tegen ons zou zijn. Ik hoor zeggen dat ze goed spelen maar problemen hebben om te scoren. Dan ben ik wel wat verwonderd dat ze nu met 6-0 wonnen.”

Gits kan rekenen op een sterke thuisreputatie en haalde dit seizoen 7 op 9 in eigen huis. “Als je thuis altijd kan winnen of gelijk spelen, heb je een mooi en rustig seizoen. We mogen dus zeker optimistisch zijn en hopen om deze maand niet te verliezen. Na Staden volgt een verplaatsing naar Ploegsteert en daarna ontvangen we hekkensluiter Keiem. Voorin steken Beselare en Dosko Beveren er bovenuit en ik verwacht dat die snel afstand zullen nemen aan de kop van het klassement.”

Blessureleed

Gits bleef nog niet gespaard van blessures. Vermeersch viel zondag uit met een sleutelbeenbreuk en is wellicht maanden out. Ook Lodrioor is geblesseerd en Vanden Abeele is geschorst. “Dat zijn drie vaste waarden die we missen achterin. We hebben al heel wat pech gekend qua blessures, dat mag nu wel stoppen”, besluit Robin Degrande. (JT)

Zondag 15 oktober om 15 uur: KVP Gits – SK Staden.