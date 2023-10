Robbe Santens speelt met GD Ingooigem de derby tegen Racing Waregem B: “Het wordt moeilijk, maar moeilijk gaat ook”

Doelman Robbe Santens staat zaterdagavond met GD Ingooigem tegenover zijn ex-ploeg Racing Waregem, de nieuwe leider in derde provinciale C. Het wordt een heel speciale match.

“Ik kwam als U15 over van Zulte Waregem naar Racing Waregem en speelde daar acht jaar. Een basisplaats in de A-ploeg zat er niet in door de concurrentie met Tjorven Raevens. De voorbije seizoenen was ik meestal tweede doelman en ik speelde ook regelmatig bij de B-ploeg. Ik wilde een vaste stek in doel en stapte over naar GD Ingooigem”, schetst Robbe Santens de omstandigheden.

Moeilijke start

“Wij kenden door de vele blessures een moeilijke seizoenstart. Na gelijke spelen tegen Heule en Mandel United werd het een complete off-day op Avelgem. De drie punten thuis houden tegen Emelgem-Kachtem was een must en wij wonnen verdiend. Wij trokken met vertrouwen naar Aalbeke, maar wij wisten dat het moeilijk zou worden. Het eerste halfuur speelden wij behoorlijk mee, maar daarna werd het erg lastig. Gelukkig konden wij na de Aalbeekse openingstreffer meteen tegen scoren en met dat ene punt zijn wij natuurlijk meer dan tevreden.”

Extra stimulans

Zaterdagavond wacht het duel tegen buur en nieuwe leider Racing Waregem, een speciale match? “Het wordt heel speciaal. Voor mij niet alleen echter, want ook Jordy Cousaert, Rune Tack, Henri Delbeke, Thibault Vandeputte en Jasper Cousement zijn ex-Racingers. De voorbije seizoenen speelden wij met de B-ploeg van de Rassing meestal tegen de degradatie. Ons voetbal was goed, maar wij konden daar te weinig punten uit puren.

Blijkbaar viel het daar nu allemaal in de goeie plooi en de leidersplaats zal ongetwijfeld voor een extra stimulans zorgen. Het wordt voor ons een loodzware opdracht omdat wij nog altijd met erg veel langdurig geblesseerden zitten. Wel recupereren wij Maxim Dewaele na schorsing. Wij pakten een punt tegen leider Aalbeeke en dat hopen wij minstens over te doen tegen de Rassing en zo verder te bouwen aan onze thuisreputatie. Het wordt moeilijk, maar niet onmogelijk.” (IVD)

Zaterdag 7 oktober om 19 uur GD Ingooigem-Racing Waregem B.