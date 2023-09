Robbe Roose is een voetballer met een groen-wit hart: “Een andere club? Denk het niet”

Clubliefde is een woord dat al een hele tijd niet meer tot de woordenschat van de meeste voetballers behoort. Voor Robbe Roose, die sinds zijn vijftiende bij NSVD Handzame aangesloten is, ligt dit wel even anders. Hij voetbalde nooit bij een andere vereniging en is ook niet van plan om dit ooit te doen.

“Ik ben een laatbloeier, want tot mijn vijftiende was de jeugdbeweging mijn grootste hobby”, vertelt Robbe. “Ik ben eigenlijk de enige van mijn lichting die doorgebroken is en dat is toch vrij uitzonderlijk voor iemand die pas op latere leeftijd zijn eerste voetbalschoenen aantrok. Ik heb hoe dan ook nog nooit spijt gehad van mijn keuze. Ik woon op amper één kilometer van het voetbalveld en werk ook in Handzame. Praktisch gezien, kan ik nergens beter zitten dan bij NSVD.”

Twee jaar geleden zochten heel wat spelers van de groen-witten hun voetbalgeluk bij een andere club, maar ook toen dacht Robbe er niet aan om te verhuizen naar een ploeg uit de buurt. “Het jaar dat we degradeerden, speelde ik door een ernstige blessure amper enkele wedstrijden en dan is het logisch dat weinig andere ploegen in mij geïnteresseerd waren. Maar ook indien er interesse was geweest, zou ik niet opgestapt zijn. Waarom zou ik trouwens bij een andere ploeg voetballen die op hetzelfde niveau speelt als Handzame?”

Vriendenbende

Vorig seizoen wist de ploeg van coach Kurt Deseintebein in extremis te promoveren en dat blijft een onvergetelijke herinnering voor de middenvelder met het groen-witte hart. “Niemand had voorspeld dat we het zo goed zouden doen en net daarom blijft het voor alle spelers een onvergetelijke herinnering. Er waren een heleboel nieuwe jongens bijgekomen en het klikte onmiddellijk. We zijn eigenlijk één grote vriendenbende en dat is de sterkte van de ploeg. NSVD Handzame is een warme, familiale club. Ook de communicatie met het bestuur, dat een open en eerlijk beleid voert, is prima. Een van de sleutels van de goede resultaten van ons team is ongetwijfeld de manier waarop de coach met zijn spelers omgaat. Kurt Deseintebein is een toffe gast die perfect weet hoe hij de ploeg moet samenhouden. Lieve vriendjes of favorieten heeft hij niet en iedereen krijgt eerlijke kansen om zich te bewijzen. Wanneer we winnen, zorgt hij voor de sfeer en laat hij meestal enkele bakken bier aanrukken. Ook na de trainingen blijft hij in de kantine meestal nog wat hangen om na te kaarten en een pintje te drinken.”

De vriendschap binnen het team is voor Robbe Roose de belangrijkste reden waarom de ploeg ook na de onverwachte promotie goede resultaten boekt in een hogere reeks. Met acht punten uit vier wedstrijden en geen enkele verliespartij mag gerust gesproken worden van een prima start. “Niemand had verwacht dat we het ook dit jaar goed zouden doen. Door de goede sfeer binnen de groep zijn weinig jongens in het tussenseizoen vertrokken en dat is uiteraard een voordeel. Doordat we een hechte vriendengroep vormen, lopen we met plezier een extra meter om een medespeler te helpen. Met zo’n ingesteldheid is het niet verwonderlijk dat we soms verrassend uit de hoek komen.”

Mooiste herinnering

Robbe Roose moet niet al te lang nadenken om de mooiste herinnering uit zijn voetbalcarrière boven te halen. “Uiteraard zal de totaal onverwachte titel van vorig seizoen nog lang een hoogtepunt blijven, maar aan het behalen van de beker van het Houtland met de beloftenploeg denk ik ook nog altijd met heel veel plezier terug.”

Momenteel pendelt de Handzamenaar wat tussen de invallersbank en een vaste stek in het elftal van de groen-witten en daar wil hij de komende maanden graag verandering in brengen. “Ik wil me dit seizoen bewijzen en een basisplaats afdwingen. We zijn allemaal vrienden, maar dat houdt niet tegen dat ik de ambitie koester om elke week op het veld te staan. Wanneer ik daar in slaag, is de kans heel groot dat ik nooit voor een andere club dan NSVD Handzame zal spelen”, besluit Robbe Roose. (PDC)