Rik Buyse (K. W. S. Club Lauwe A 1) wil op termijn hogerop: “White Star groeit en bloeit”

Rik Buyse loodste als T1 ooit WS Lauwe naar vierde klasse, nu derde afdeling. De ondertussen 60-jarige Lauwenaar maakt zich momenteel verdienstelijk als jeugdtrainer binnen de Lauwse vereniging. En ook voor andere jobs en klusjes haalt hij zijn neus niet op. “WS Lauwe is mijn grote liefde en daarvoor doe ik alles”, lacht hij.

Als zoon van toenmalige clubdokter Norbert Buyse werd het voetbal en vooral WS Lauwe zoon Rik Buyse van bij de geboorte met de paplepel ingegeven. Ondertussen, 60 jaar later, is de liefde voor White Star bij Rik Buyse alleen maar gegroeid. Gedurende zes seizoenen zwaaide hij er als T1 de sportieve plak. Rik mocht pronken met een titel in eerste provinciale. Momenteel doet hij zijn ding bij de geel-zwarte jeugd. “Begonnen bij de U7”, vertelt Rik Buyse. “Sindsdien heb ik al meerdere ploegen onder mijn hoede gehad. Met de U15 mocht ik al tweemaal een titel vieren. Het maakt me niet uit welke reeks of ouderdom me wordt aangeboden. Als ik me maar verdienstelijk kan maken bij de club van mijn hart. Zelfs bij de eerste ploeg heb ik al meerdere keren mijn steentje bijgedragen. Na mijn periode als T1 bij White Star heb ik nog aanbiedingen gekregen om bij andere ploegen aan de slag te gaan. Maar ik heb vriendelijk bedankt. Ik vrees dat ik op een ander niet aan mijn trekken zou komen.”

nationaal voetbal

WS Lauwe is de jongste seizoenen een van de hoofdrolspelers van eerste provinciale geworden. Het is ooit anders geweest. “White Star groeit en bloeit”, merkt Rik Buyse op. “De club kan pronken met 250 jeugdspelers. Onze naam en faam inzake jeugdopleiding dragen we nog steeds met ons mee. Ook onze eerste ploeg heeft zich de jongste jaren tot een van de tenoren van eerste provinciale opgewerkt. Als de kans zich voordoet, willen we ook graag de stap naar nationaal voetbal zetten. Vorig seizoen waren we er heel dicht bij. En ook in deze competitie doen we het met een gedeelde vierde plaats niet onaardig. Voor de titel wordt het moeilijk. Diksmuide heeft al een straatlengte voorsprong. Het wordt moeilijk om de IJzerboys nog bij te benen. Het zal allicht via de eindronde moeten gebeuren. Weliswaar op voorwaarde dat we vooral buitenshuis beter voor de dag komen”, besluit Rik Buyse. (FV)

Zaterdag 6 januari om 14.30 uur: WS Lauwe Exelsior Zedelgem.