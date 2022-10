Rik Bouckaert is de nieuwe coach van FC Veldegem: “Op zijn minst behoud verzekeren”

Na de 5-0 nederlaag in Eernegem diende T1 Patrick Van Insberghe zijn ontslag in bij FC Veldegem. De ambitieuze voorzitter Yvan Vermeulen nam, daags voor hij op reis vertrok, de koe bij de horens en contacteerde een oud-bekende.

Hij slaagde grandioos in zijn opzet want twee dagen na het vertrek van de ex-hoofdcoach tekende Rik Bouckaert. Laatstgenoemde nam net voor de competitiestart afscheid van VKSO Zerkegem, nadat hij met de jongens van de Vedastusstraat promoveerde. Rik is een kampioenenmaker, een sublieme succescoach, maar eist discipline. In Zerkegem waren er te veel elementen afwezig zonder noemenswaardige reden dus trok hij er de stekker uit. Tijdens de gesprekken in Veldegem kreeg hij alle vertrouwen en werden hem niet de minste objectieven opgelegd.

Daring Brugge

Rik Bouckaert geeft zijn eerste evaluatie aan ons: “Als je bij een ploeg terecht komt die slechts zeven punten telt na evenveel matchen dan weet je waaraan je begint. Ik zal de jongens alleen coachen, zonder een assistent. Voor een stuk ligt mijn hart nog in Veldegem, in 1999 fungeerde ik er als trainer en we plaatsten ons twee seizoenen voor de nacompetitie. Het derde kampioenschap promoveerden we. Twintig jaar later zien we elkaar terug. De beleidsploeg in het Houtland realiseerde transfers op advies van mijn voorganger en sukkelt met een reeks gekwetste elementen. Ik word oud, maar het voordeel is dat ik over een pak ervaring beschik. Die wil ik aanwenden om op zijn minst het behoud te verzekeren. Onze eerste opponent is Daring Brugge, één van de beste ploegen uit de reeks. Speelt geen enkele rol, ik ben in de boot gestapt en zal het roer stevig in handen nemen. En ja, ik ben rotsvast overtuigd dat de groep me zal steunen.” (JPV)