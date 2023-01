Reserven van WS Zarren willen club redden: “Maar zonder eerste elftal”

Is het voortbestaan van vierdeprovincialer WS Zarren verzekerd? Dat zal de komende dagen en weken moeten blijken. In elk geval zal de club volgend seizoen geen eerste elftal in competitie brengen. Maar de club blijft bestaan.

Zaterdagvoormiddag was er in Zarren een crisisvergadering. Voorzitter Patrick Devrome en secretaris Marc Debruyne lieten eerder weten te stoppen met hun activiteiten bij de club. Het zag er naar uit dat de club zou worden opgedoekt. Enkele mensen uit de invallersploeg staken de koppen bij elkaar.

“Met als doel deze club in stand te houden”, verduidelijkt Steven Hoedt, één van de initiatiefnemers en trainer van de invallersploeg. “Een eerste elftal zal er volgend seizoen niet zijn. We willen met onze reserven in Zarren blijven voetballen. Met zes of zeven mensen gaan we proberen om de club draaiende te houden. Komende week zoeken we contact met de sportschepen en met de sportraad. Om te zien wat mogelijk is. Ik ben dertig jaar bij de club. Dat wil ik niet verloren laten gaan. Gaan voetballen in Kortemark zien wij niet zitten.”

Zarren heeft ook één jeugdploeg (U10). Ook deze jongeren willen ze in eigen gemeente speelgelegenheid blijven geven. “Ongeveer acht jaar geleden begingen we een enorme blunder door de jeugdwerking af te stoten”, geeft aftredend voorzitter Devrome toe. “Waardoor er geen doorstroming is en we overal spelers moeten gaan zoeken om een ploeg te kunnen vormen.”

In elk geval hopen de mensen die de club willen redden op de expertise van voorzitter en secretaris een beroep te kunnen doen. “De ervaring van deze anciens zullen we goed kunnen gebruiken”, besluit Hoedt. “Bovendien zijn er nog een paar mensen van het huidige bestuur die blijven meewerken.” (HF)