Reo Veiling derde in minivoetbalcompetitie Minimoda

Minivoetbalploeg Cafetaria Reo Veiling met bijlokaal café Madrid in Passendale kon in de Moorsleedse minivoetbalcompetitie Minimoda beslag leggen op de derde plaats en moest de MV Zwempies en MV Kapittel voor zich laten. In Le Plat Pays in Zandvoorde vierden zij hun bronzen medaille met een onderonsje. De ploeg die de derde stek behaalde bestaat uit (v.l.n.r.) Yandro Heernaert, Davy Degryse, Shane Rasalle, Wouter Vandenabeele, Nick Degrijse, Mathias Catry, Cedric Van Exem, Jurgen Haeghebaert, Dimitri Desaedeleer (kapitein), Gregory Dewulf, Bjorn Leroy (coach), Ruben Bekaert en Brian Deceuninck. (foto ZB)