Rentree van goalie Milan Iket bij KSV Oostkamp: “Ik kon meteen weer belangrijk zijn”

Na een zwaar bevochten overwinning op bezoek bij Voorde Appelterre kunnen de jongens van coach Kurt Delaere de titel bijna grijpen. Nog twee keer winnen en het is zover.

Na vijf weken inactiviteit hervatte klasbak Milan Iket met een glansprestatie. “Meteen kon ik inderdaad weer belangrijk zijn voor ons geheel. Dat ik direct al zo’n hoog niveau haalde, dank ik voor een groot deel aan mijn keeperstrainer Thierry Kestremond. Die man is top.”

“Twee weken geleden hervatte ik de oefensessies en voelde me groeien naarmate ik ballen pakte. Voor nieuwjaar keepte ik in topconditie, in Voorde Appelterre was het alsof ik nooit uit het elftal was weggeweest. En neen, ik blik niet verder vooruit van de eerstvolgende opdracht. We trekken naar Wolvertem met de bedoeling opnieuw de volle buit weg te kapen.”

“Door alle overwinningen die we aan elkaar rijgen, lijkt het alsof we over elke opponent heen walsen. Niets is minder waar: pure concentratie, inzet, overgave en kameraadschap blijven onze sterkste wapens.”

Conditie opbouwen

“Bij winst in Wolvertem komt ons hoofddoel weer wat dichterbij. En dan zullen we opnieuw mikken naar de eerstvolgende opdracht. Die manier van werken heeft ons veel baat gebracht. T1 Kurt Delaere en zijn assistent Kevin Deslypere zijn top, mijn doublure Emiel Martens evenzeer. Hij cijferde zich opnieuw weg naar de dug-out nadat hij mij hielp mijn conditie op te bouwen.”

“Alles op de Valkaart straalt grandeur uit, maar spelers en trainers blijven de eenvoud zelf. Al ettelijke jaren houdt de beleidsploeg de vinger aan de pols en bouwde een elftal uit dat Oostkamp op de nationale voetbalkaart zette. Vanzelfsprekend ben ik ontzettend fier bij dergelijk geheel thuis te horen.”

“Trouwens, naar volgend kampioenschap toe hoeft niet veel te veranderen. Bijna iedereen blijft en als er iets moet bijkomen, zullen bekwame verantwoordelijken wel initiatief nemen.”

(JPV)