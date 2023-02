JV Lo-Reninge krijgt kunstgrasveld

Na rijp beraad is de kogel door de kerk: binnenkort wordt er op het voetbalterrein in Lo-Reninge gevoetbald op kunstgras. Die oplossing zal een einde maken aan de vele afgelaste voetbalwedstrijden te wijten aan een onbespeelbaar terrein door de slechte weersomstandigheden.

Johan Matthys, schepen van sport: “Dit was best een zwaar dossier. We hebben alle problemen in kaart gebracht en alle mogelijke oplossingen onder de loep genomen. Voetbalclub JV Lo-Reninge telt 302 leden. Als we het aantal trainingen en wedstrijden vertalen in het aantal uren dat er tegen de bal wordt getrapt op het terrein, dan leidt de rekensom ons tot 2250 uren, waarvan 750 uren op hybride terrein en 1500 op grootveld.

Stevig kostenplaatje

De huidige grasmat wordt intensief gebruikt. Omdat heel wat wedstrijden op hetzelfde terrein worden gespeeld – van jeugdploegen tot het eerste elftal – is het veld bij slechte weersomstandigheden dikwijls onbespeelbaar. Daardoor moesten er regelmatig trainingen en wedstrijden worden afgelast, zeker bij hevige regenval. We hebben diverse opties tegen elkaar afgewogen om tot een optimale oplossing te komen. We hebben de prijzen, de kosten en het aantal ‘levensuren’ van een natuurlijk grasveld vergeleken met die van een hybride en synthetische grasmat.”

“Daarbij hebben we ook de kosten van maaien (met of zonder robot), bemesting, onderhoud van een natuurlijk grasveld op een rijtje gezet. Uiteindelijk bleek er maar één oplossing te voldoen: een synthetisch veld dat onbeperkte speelminuten kan garanderen. Daar hangt inderdaad een aanzienlijk kostenplaatje aan. Je kunt stellen dat een natuurlijk grasveld aanleggen minstens tussen 120.000 en 180.000 euro zou kosten, een hybridegrasveld tussen 250.000 en 400.000 euro en een synthetisch grasveld tussen 400.000 en 500.000 euro. Op kunstgras kan er echter zo goed als onbeperkt worden gespeeld, zijn de onderhoudskosten minimaal en is ook de impact op het milieu uiterst gering.”

Mogelijkheid groepsaankoop

Schepen Matthys geeft nog mee dat er contact is met Sport Vlaanderen over een raamovereenkomst voor een mogelijke groepsaankoop met een vooraf geselecteerde aannemer. Een bestek en raming moet nog worden goedgekeurd, en als de omgevingsvergunning vlot volgt, kan de aanleg nog voor het bouwverlof worden uitgevoerd. “Dan hopen we dat het afgelasten van wedstrijden door de slechte toestand van het veld voortaan tot het verleden zullen behoren”, besluit schepen Matthys.