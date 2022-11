Rellen uitgebroken in Brussel na wedstrijd België-Marokko

Na de WK-voetbalwedstrijd tussen België en Marokko (0-2) zijn zondagnamiddag rellen uitgebroken in het centrum van Brussel.

Een honderdtal agenten heeft moeten ingrijpen tegen relschoppers die het straatmeubilair vernielden en met projectielen naar de agenten gooiden. De politie maakte ook gebruik van een waterkanon.

De Brusselse politie vraagt via Twitter om de omgeving van de Zuidlaan, en de omliggende straten, te vermijden.

Veroordeeld

Burgemeester Philippe Close is niet te spreken over de incidenten die tijdens en na afloop van het WK-duel tussen de Rode Duivels en Marokko uitgebroken zijn in de Brusselse binnenstad.

“Ik veroordeel ten strengste de incidenten die zich deze namiddag hebben voorgedaan”, aldus de Brusselse burgemeester op Twitter. “De politie is al hard opgetreden. Ik raad supporters dus af om naar het centrum te komen. De politie doet er alles aan om de openbare orde te bewaren”, klinkt het. “Ik heb hen ook gevraagd om over te gaan tot administratieve arrestaties van de relschoppers”.

Bij de incidenten op en rond de Zuidlaan heeft een honderdtal agenten moeten ingrijpen tegen relschoppers die het straatmeubilair vernielden en met projectielen naar de agenten gooiden. De politie maakte ook gebruik van een waterkanon.