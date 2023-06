Rekkemse 55-plussers richten wandelvoetbalclub op: “Velen lachen met ons, maar het is best wel intensief”

Wie gebeten is door de voetbalmicrobe, is dat voor het leven. Maar op een bepaalde leeftijd wil de fysiek niet echt meer mee. Welkom wandelvoetbal! Ook in Rekkem richtte een twaalftal sportievelingen het ploegje Skipternevers op. “Ideaal om te blijven bewegen.”

Kranige oudere knarren of jonge zielen in een afgeleefd lichaam? Het zou het twaalftal oneer aandoen. De jeugdigheid is tanende, maar hun knalrode voetbaloutfit verraadt dat er nog veel vuur in zit. In sporthal Ter Steenlandt in Rekkem mikken ze al dan niet met succes op het minivoetbaldoel. Lopen, dat doen ze echter niet. Wandelvoetbal heet de sport. Skipternevers de nieuwbakken club. Initiatiefnemers zijn Renaat Pype, die voorzitter is van de club, en Christophe Hannecart, die de taak van secretaris vervult. “Renaat had het gezien op reis, ik zag een reportage op Sporza en we waren meteen enthousiast. Daarop belden we wat rond en uiteindelijk kwamen we eind vorig jaar voor het eerst samen”, vertelt Christophe.

Onbekende sport

Toen waren ze nog met zes, intussen tellen ze twaalf leden die allen een link hebben met Rekkem én de leeftijd van 55 overschreden. “We spelen wekelijks een wedstrijd tegen elkaar, maar wedijverden ook al eens met een club uit Harelbeke en een uit Zonnebeke. Tegen Harelbeke verloren we, maar tegen Zonnebeke trokken we aan het langste eind”, weet Renaat.

Uniek in de regio zijn ze dus niet, al blijft het toch nog een onbekende sport. Volgens Voetbal Vlaanderen zijn er officieel 31 clubs in heel Vlaanderen. “Er zijn wel ouderenwerkingen zoals OKRA die wandelvoetbal aanbieden in verschillende gemeentes en steden, maar daar hebben we minder zicht op”, zegt Lars Hendrickx. “Competities zijn er niet, omdat we geen rangschikking willen hebben om zo het recreatieve karakter te benadrukken.” Competitie is ook voor Skipternevers geen noodzaak. Toch willen ze benadrukken dat het écht een sport is. “Velen hebben al met ons gelachen, maar het is echt wel intensief”, vertelt Christophe. Renaat knikt. “Het is een ideale manier om te blijven bewegen, maar je mag ook het sociale niet vergeten. Het pintje achteraf hoort erbij, maar de sport is er geen flauw excuus voor.”

Niet lopen

Een sport met regels gelijkaardig aan het minivoetbal. “Al mag de bal niet hoger dan een meter én mag je niet lopen. Dat is niet altijd evident”, aldus Christophe. “Je hoeft trouwens geen voetballer te zijn geweest om mee te doen. Je haalt ze er wel uit, dat wel, maar het is dus geen vereiste. Zelf zijn we overigens op zoek naar nog enkele sportievelingen om onze club te vervoegen, met 12 is toch net iets te nipt. Iedereen kan dus meedoen, ons jongste lid is er 55, ons oudste 67.” (JD)