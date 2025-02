Rekkem Sport pakt zijn derde zege van het seizoen

Rekkem Sport beleeft niet zijn meest succesvolle seizoen. Maar vorige speeldag aan huis tegen het voorlaatste Passendale mochten de groen-witten nog eens juichen en wonnen ze met 5-3. Met slechts drie overwinningen en een weinig benijdenswaardige elfde plaats is Rekkem niet aan zijn beste seizoen bezig.

Voorzitter Mathy Vanhuylenbrouck en zijn rechterhand Stijn Camelbeke, die geen moeite sparen om hun ploeg meer aanzien te geven, verdienen beter. Desondanks blijft Vanhuylenbrouck met veel enthousiasme het voortouw nemen. “Het klopt dat we op meer en beter hadden gerekend”, bekent de Rekkemse preses.

“Maar het loopt niet altijd zoals je graag had gewild. Toen we vorig seizoen afscheid namen van T1 Lenz Leclercq, beslisten we ook om dit seizoen enkele nieuwe aanwinsten aan te trekken. Maar enkele onder hen kwamen hun belofte niet na. Ook kregen we ruimschoots ons deel van de pech en stonden heel wat sterkhouders gekwetst langs de kant. En eenmaal je in een neerwaartse spiraal terecht komt, is het moeilijk om eruit te geraken. Het mangelt onze ploeg vooral aan vertrouwen. En dit vertrouwen krijg je pas door te winnen. Of we reeds ons huiswerk gemaakt hebben voor volgend seizoen? Daarvoor moet je bij Stijn Camelbeke zijn. Stijn kent zijn wereld en is momenteel druk bezig om de kern te versterken”, zegt Vanhuylenbrouck.

“T1 Jan Lafaut blijft alleszins op post. Eerder maakten we de afspraak dat de samenwerking er een was van lange duur. Jan doet wat hij kan, maar hij kan niet zelf scoren en ook de tegengoals niet vermijden. Maar we geven niet op, willen in de nabije toekomst weer de linkse kolom ambiëren.”

Naast de sportieve zorgen, heeft Rekkem Sport er nog steeds geen zicht op als ze in de nabije toekomst op hun huidig adres mogen blijven spelen. “Het gemeentebestuur is op de hoogte van onze verzuchtingen. De bal ligt in hun kamp. Wij wachten rustig af en hopen dat onze vraag wordt ingewilligd”, besluit Mathy Vanhuylenbrouck. (AV)

Zaterdag 15 februari 19 uur: FC Marke B-Rekkem Sport