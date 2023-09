Red Stars starten seizoen met nieuwe kantine na brandstichting

CP-voetbalploeg Red Stars heeft de aftrap gegeven voor het eerste seizoen op domein De Raveschoot in Olsene. Vijf maanden geleden werd hun kantine nog volledig verwoest door een brandstichting. Voorzitter Christophe Kint bewoog hemel en aarde om net op tijd een nieuwe kantine af te hebben. “Het is heel spannend geweest maar ik wou absoluut vasthouden aan de geplande startdatum.”

CP staat voor cerebrale parase, een vorm van hersenverlamming die ervoor zorgt dat het aansturen van de spieren vanuit de hersenen niet normaal verloopt. Dit zorgt voor verminderde kracht, reflexen en controle over de bewegingen. Red Stars is een voetbalorganisatie die zich specifiek richt op kinderen met deze motorische beperking.

Veertien voetballertjes

Christophe Kint uit Anzegem, zelf vader van een zoontje met CP, startte vorig jaar de eerste CP-werking op in zijn thuisgemeente. Daar ging afgelopen weekend het tweede seizoen van start met veertien voetballertjes, een verdubbeling tegenover vorig jaar. In Olsene verschenen zeven spelers aan de start voor het eerste seizoen daar.“Daar ben ik heel tevreden mee”, zegt Christophe Kint. “Zeker omdat een van de kinderen voordien in Oostkamp speelde. Het gezin komt nochtans uit de buurt maar voor de werking in Olsene, was Oostkamp het dichtst. Ook voor mijn zoon zou dit het geval geweest zijn, het is een van de redenen waarom ik met Red Stars begonnen ben.”

Tegenslag

In Olsene begon de werking met een stevige tegenslag. Begin mei stichtten onbekende vandalen brand in wat de kantine voor Red Stars zou worden. Het gebouwtje brandde volledig af maar Christophe liet de moed niet zakken. “Samen met de Waalkarvrienden en de Gezinsbond organiseerden we een zomerbar die erg succesvol was. We zochten ook partners voor de bouw en de materialen van een nieuwe kantine. We zijn de sponsors erg dankbaar. De kantine heet daarom officieel de Skylux CP+ Arena. Zij zorgden voor plexiglazen ramen, niet goedkoop maar wel een grote meerwaarde in een voetbalkantine.”

Aangenaam vertoeven

“Het is erg spannend geweest om alles op tijd af te krijgen. De laatste twee weken waren erg hectisch en de avond voor de opening was ik samen met onze zorgouders Isabel Vanwijnsberghe en Stefaan De Rijcke tot 20.30 uur bezig. Maar het was erg belangrijk voor mij om vast te houden aan de opstartdatum van 23 september. Er moeten nog een paar kleine dingen afgewerkt worden zodat het toch aangenaam vertoeven is voor de ouders tijdens de trainingen. We zullen dit gebouw zeker het volledige seizoen kunnen gebruiken, daarna kunnen we hopelijk onze intrek nemen in de nieuwbouw. Daarom is onze kantine modulair gebouwd en kan ze gemakkelijk afgebroken worden.”

Op domein De Raveschoot zijn de werken in volle gang om een nieuw gebouw te plaatsen voor onder andere Red Stars, Chiro en KSA Olsene en jeugdhuis ’t Sloef. Pas als dit klaar is, worden de oude gebouwen afgebroken.