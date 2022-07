Red Flames kunnen IJslands blok niet ontwrichten

De Red Flames zijn hun tweede EK-deelname begonnen met een (halve) valse noot. In het piepkleine maar sfeervolle Manchester City Academy Stadium bleven ze zondagavond tegen IJsland steken op 1-1.

IJsland kwam na 50 minuten op voorsprong langs Berglind Thorsvaldsdottir. Die had in de eerste helft een strafschop gemist. Justine Vanhaevermaet maakte in de 67e minuut gelijk. Zij zette haar penalty wel om. Door het puntenverlies zien de Belgen hun kansen op de kwartfinales meteen gehypothekeerd. Ze moeten immers nog aan de bak tegen favoriet Frankrijk en Italië.

Tessa Wullaert in basisopstelling

Vier oefenduels speelden de Flames in aanloop naar dit EK maar geen enkele keer begon België met de basiself die tegen IJsland aan de aftrap stond. Serneels opteerde tegen de op papier meest haalbare tegenstander in de groep voor Jody Vangheluwe als rechtsachter, waardoor Janice Cayman een rij mocht opschuiven en mee het middenveld vormde met onder meer Tine De Caigny. Die startte in steun van spitsen Elena Dhont en Tessa Wullaert. Serneels hoopte zo de snelheid voorin uit te spelen.

Maar van dat tactisch plan kwam in de eerste helft weinig terecht. Onder het toeziend oog van bondscoach Roberto Martinez hadden de Belgen het moeilijk om hun spel op te leggen. De IJslanders, luid aangemoedigd door hun kleurrijke supporters, toonden zich de gevaarlijkste ploeg en kregen na ruim een half uur dé kans om de score te openen.

Na tussenkomst van de VAR ging de bal op de stip voor handspel van Davina Philtjens. De IJslandse nummer 9 Thorvaldsdottir trapte evenwel te zwak, binnen bereik van Nicky Evrard. De withemden voerden de druk daarna nog op maar ook België kreeg kort voor de pauze een uitstekende mogelijkheid. Dhont mocht aanleggen op pas van Cayman maar miste overtuiging. Zo gingen de teams met een brilscore de kleedkamers in.

Cruciaal

Meteen na de herneming was Evrard opnieuw cruciaal voor de Flames. Jansdottir mocht na een knappe ren van dichtbij aanleggen maar stuitte op de Belgische goalie, die met de voet redde. Het bleek echter uitstel van executie. Meteen daarna moest Evrard zich toch omdraaien na een rake kopbal van Berglind Thorvaldsdottir, die zo haar penaltymisser rechtzette.

De Flames moesten nu komen en iets voorbij het uur kregen ook de Belgen een strafschop na een fout op Dhont. Justine Vanhaevermaet bleef rustig en maakte gelijk. IJsland reageerde met een kopbal van Brynjarsdottir maar opnieuw stond Evrard pal. Goed tien minuten voor tijd toonde Wullaert haar klasse met een afstandsschot maar de IJslandse goalie zweefde het leer uit doel. Het bleek het laatste wapenfeit.

Volgende week donderdag (14 juli) komen de Flames een tweede keer in actie. Dan staan ze in Rotherham tegenover groepsfavoriet Frankrijk. Les Bleues spelen zondagavond (21 uur) hun openingsmatch tegen Italië. Dat land is op maandag 18 juli de laatste tegenstander van België in groep D.