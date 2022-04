Realiseert T1 Yves Van Borm nieuwe superstunt met Royal Knokke FC?: “We gaan resoluut voor titel”

De jongens van Yves Van Borm hebben nog één punt nodig om zich te plaatsen voor de nacompetitie. De kustformatie prijkt weliswaar op kop in eerste nationale, maar er zijn kapers op de kust.

Tussen de nummers één en zes bedraagt het verschil maar twee schamele punten. Yves Van Borm moet dus kost wat kost oogsten in Heist. “Dit laatste duel zal uitmaken of ons seizoen geslaagd is zonder meer of dat we er een heerlijk verlengstuk kunnen aanbreien. Lukken we erin ons te plaatsen voor die play-offs, dan gaan we resoluut voor de titel.”

Geen promotie

Licentievoorwaarden verhinderen Knokke om te promoveren. “Ik maak er mij al niet meer druk in. Wel willen wij de bonzen in Brussel bewijzen dat wij de beste ploeg uit eerste nationale zijn. “Bij mij kriebelt het om de groep klaar te stomen voor de nacompetitie.”

“Ik las in jullie krant de woorden van onze voorzitter als zou ik op mijn best zijn wanneer alles mag en niets moet. Ach, Vincent Vanhonsebrouck! Toen ik voor nieuwjaar eerst aan hem en vervolgens aan de buitenwereld verkondigde dat we zouden strijden om de degradatie te vermijden, verlengde hij meteen mijn contract. Dan nodigde hij me uit, samen met onze sportief directeur Kristof Arys.”

“We namen ruim de tijd om te evalueren waar we versterkingen konden gebruiken. We realiseerden vier fantastische wintertransfers en klommen op uit de kelder naar de top. Dit is opnieuw een mijlpaal: mijn Knokke staat, op één wedstrijd voor het einde van de reguliere competitie, op één in eerste nationale. Onze vier neofieten hebben mede voor die ommekeer gezorgd, al mag ik de jongens niet vergeten die het seizoen startten.”

Verlengstuk?

“Hen heb ik één voor één aangesproken en op hun verantwoordelijkheid gewezen. Eens te meer lieten ze mij niet in de steek, in 2022 demonstreerde mijn versterkte formatie prachtvoetbal. Zaterdagavond in Heist wordt bepaald hoe onze nabije toekomst er zal uitzien.”

“Mogen we op vakantie of maken we ons op voor een spetterend verlengstuk van de competitie op het moment dat we de rivalen kunnen oppeuzelen.”

(JPV)