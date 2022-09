RC Lauwe moet op zoek naar nieuwe staff: “Binnen de kortste tijd orde op zaken stellen”

RC Lauwe verkeert zit net als de Vlaamse regering in crisissituatie. Na de verloren wedstrijd (1-4) tegen Zedelgem hielden T1 Angelo Vanheuverbeke en T2 Swiftinick Verbrugghe het voor bekeken. Maandag volgden ook sportief verantwoordelijke Christophe Frénoi en zijn assistent Swiftnick Verbrugghe hun voorbeeld.

Angelo Vanheuverbeke en Swiftnick Verbrugghe waren niet bereikbaar voor commentaar, terwijl Christophe Frénoi het op een ‘persoonlijke beslissing’ hield. Na de magere drie op twaalf moet Racing op zoek naar een nieuw trainersduo en een sportief verantwoordelijke. “Een hele boterham”, voegt de nieuwe woordvoerder Steven Deveugele er aan toe. “Wat het ontslag van Angelo Vanheuverbeke en Swiftnick Verbrugghe betreft; wij betreuren hun beslissing. Ondanks de drie nederlagen op rij, werden Angelo en Swiftnick nooit in vraag gesteld. Ook het opstappen van Christophe Frénoi en Jean-Marie Windels staat volledig los van het ontslag van ons trainersduo. Momenteel hebben we geen tijd te verliezen, moeten binnen de kortste tijd orde op zaken stellen.”

“Vanaf donderdag tot we een andere trainer gevonden hebben, neemt beloftetrainer Jens Vandenberghe de trainingen voor zijn rekening. Ik hoop dat de spelers het signaal van hun ex-trainers begrepen hebben en zaterdag op Diksmuide voor een passende reactie zorgen. Een goede uitslag of prestatie zou welgekomen zijn. We zaten deze week in het oog van de storm, maar geraken er wel weer bovenop. Daar moet je niet aan twijfelen. Met zijn allen gaan we een tandje bijsteken. Het komt goed”, besluit Steven Deveugele. (FV