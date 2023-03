RC Harelbeke strikt met Seppe Lecour tweede speler van Anzegem

Nà Jordy Beirlaen tekent ook Seppe Lecour een overeenkomst met RC Harelbeke.

Lecour legt uit: “Na de stopzetting in Anzegem kreeg ik heel snel de kans om terug aan de slag te gaan bij WS Lauwe. Na de heenronde in Anzegem zat ik toch al aan negen doelpunten. Anzegem, dat was 3e amateur en ik zat daar bij de top vijf in de topschuttersstand. Bij Harelbeke vonden ze dat niet mis. Zij wilden mij eigenlijk al langer terug. Ik ben er ondertussen ook 26, en wilde het eigenlijk in de nationale reeksen verder proberen. Ik heb een tijdje de kat uit de boom gekeken om te zien wat de opties waren. Het bestuur van Harelbeke en zeker coach Bruno Derveaux duwden erop door om voor Harelbeke te tekenen. Ik had daar een goed gevoel bij. Na zes jaar doet het goed om na enkele omzwervingen bij Zwevegem en Lauwe, terug bij de club van je jeugd te kunnen spelen. Op mijn 18e mocht ik toen twee jaar meetrainen met de eerste ploeg, hoewel ik toen niet veel mocht meespelen.”

Seppe Lecour weet het doel te vinden. Hij werd al eens topschutter bij WS Lauwe. “Ik geloof er heel zeker in”, meldt trainer Derveaux. “Ons huiswerk raakt af. We zijn wel nog op zoek naar een heel specifiek profiel, maar we werken hard verder.” (MVA)