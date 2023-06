RC Harelbeke haalt topspeler binnen

Emile Samyn, de rechterflankspeler van FC Knokke Royal, komt volgend seizoen de rangen van RC Harelbeke versterken.

De 27-jarige Samyn heeft een verleden bij KSV Roeselare en bij Lierse Kempenzonen, waar ene Franky Van Der Elst hem voor het eerst in de basis dropte. Op 18-jarige leeftijd maakte hij trouwen ook deel uit van de nationale ploeg U19. Daar had hij Gerd Verheyen als coach. Zo speelde hij internationaal tegen Kroatië en tegen Denemarken. In 2021 trok hij naar FC Knokke Royal. Hij bleef daar twee seizoenen en speelde omzeggens alle wedstrijden in de eerste nationale reeks. Samyn kan ook uit de voeten op de linkerflank en zelfs als centrumspits. Geen kleine vis voor RC Harelbeke.