Raoul Lotte Lambert viert titel van Club Brugge in Kingsclub: “Zo nerveus was ik nooit toen ik nog voetbalde”

Club is kampioen van België! Wij volgen zondagnamiddag de cruciale uitwedstrijd tegen FC Antwerp van in Kingsclub in de Slachthuisstraat in Brugge, in het gezelschap van Raoul ‘Lotte’ Lambert, dé spits die onder coach Ernst Happel drie jaar na elkaar de landstitel behaalde. Dé Clubspeler van de eeuw zag op café hoe het huidige Club dit heroïsch feit herhaalde.

Nerveus, Lotte? “Nog geen klein beetje; ‘k heb een hartslagmetertje bij. Als mijn tikker over de honderd gaat, ben ik terug naar huis”, zegt Raoul Lambert.

13.20 uur De Lotte sakkert: “We hadden al kampioen kunnen zijn. Club verdiende een ‘pinal’ op Anderlecht en Union kreeg 5-0 cadeau tegen Beerschot, omdat Antwerpse hooligans in het Brusselse Dudenpark fel tekeer gingen.

Vuile tackle

Derde minuut van de wedstrijd: Haroun vloert Sobol. “Dat moet toch geel zijn, zo’n vuile tackle”, zegt Raoul.

18de minuut. Frey schiet tegen de paal. “Ze springen zeker van blijdschap, in Brussel”, vraagt de Lotte zich af.

23ste minuut. Mata moet met een blessure aan de kant. “’t Was al een wonder dat hij opnieuw mee speelde, gezien zijn verrekking woensdag. Ze hebben hem zeker een wondermiddel gegeven, zoals bij mij indertijd?”, knipoogt Raoul.

34ste minuut. Mignolet pakt uit met een derde save. “’t Is geen goede wedstrijd. Kampioenenstress? Neen, Club heeft teveel ervaren spelers. Antwerp is veel agressiever, Club moet de spitsen dichter dekken. Allez, Mechele! Ga niet van je man weg!”, roept Clubs beste speler aller tijden.

Sigaretje

Rust. Raoul Lambert gaat buiten een sigaretje roken: “Ik drink geen alcohol. Altijd cola voor mij Maar een sigaret kalmeert mij. Toch nog even mijn hartslag checken…”

Zus Jenny lacht: “Raoul en ik zijn de enigen in de familie die zelden alcohol aanraken. Maar wees gerust; onze broers en zussen drinken voor ons mee.”

Ondertussen bestelt neef Jean-Claude zijn derde ‘dagschotel’, de naam van een pint voor de habitués van de Kings Club.

Strafschop

48ste minuut. Strafschop voor Club, want Noa Lang wordt in de grote rechthoek gevloerd. Hans Vanaken scoort van op de stip. “Hoe doet het beheerst. Toen ik een ‘pinal’ trapte, keek ik nooit naar de doelman van de tegenpartij. Die kiest altijd een hoek.”

De extase is groot bij Lotte en de jonge Clubfans. (foto svk)

60ste minuut. Antwerp wisselt Nainggolan en Dwomoh. “De tegenstrever wordt moe en ze zijn bang voor een tweede gele kaart, Club krijgt het overwicht , ik zie Blauw-Zwart vandaag nog winnen”, zegt de Lotte volzelfvertrouwen.

63ste minuut. Hendry scoort met het hoofd! Raoul: “Ik krijg kippenvel! Heb ik je daarnet niet gezegd dat er bij elke hoekschop een spits aan de eerste paal moet staan. Om te scoren of door te koppen! Dat is altijd levensgevaarlijk”, stelt de oud-voetballer.

Dagschotel

64ste minuut. “Is het bijna gedaan? De tijd verloopt zo traag!”, zegt de Lotte. Hij plaatst zijn horloge op tafel. De zenuwen gieren. Wij bestellen zelf een ‘dagschotel’.

65ste minuut. Adamyan scoort. Raoul en zijn zus Jenny slaan met hun vlakke handen op tafel: “We worden kampioen! Nu kan het toch niet meer misgaan? Ik zie Noa Lang nog scoren…”

82ste minuut. Raoul gaat even naar buiten om nog een sigaretje te roken: “Ik denk dat mijn hart gekalmeerd is. Even kijken, potverdorie, nog altijd 97 à 101 slagen per minuut..”

85ste minuut. Vormer vervangt Lang. “Tof dat hij mag meedoen en zo de titel kan vieren. Jammer dat hij de laatste maanden op de bank verzeilde”, aldus Raoul.

92ste minuut. Eindsignaal. Extase! Raoul verbroedert met de aanwezige jonge Clubsupporters. Nog altijd geen ‘dagschotel’, Lotte? Raoul: “Neen, geef mij maar nog een cola!”