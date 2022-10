Radhi Jaïdi terug bij Cercle Brugge als assistent-trainer

Na het ontslag van Dominik Thalhammer en het aanstellen van Miron Muslic als hoofdtrainer moest Cercle op zoek naar een nieuwe assistent-trainer. Die vond men in Radhi Jaïdi. De 47-jarige Tunesiër was eerder al aan de slag bij groen-zwart als assistent van Yves Vanderhaeghe.

Radhi Jaïdi is een voormalige centrale verdediger en was tussen 1996 en 2009 goed voor 105 internationale caps voor Tunesië, waarin hij zeven keer scoorde. Tijdens de Africa Cup fungeerde hij in 2008 als aanvoerder. Als trainer ging hij halfweg 2014 aan de slag assistent bij de U21 van Southampton en later bij diezelfde club als hoofdcoach bij de U23. In november 2019 trok hij voor een jaar naar de VS en werd hij trainer in Connecticut in de USL Championship bij Hartford Athletic.

Daarna volgde Cercle Brugge en moest hij onder de toenmalige trainer Paul Clement vooral een oplossing bieden voor de taalbarrière met de spelers, want hij sprak vlot Arabisch, Frans en Engels en had nadien een aandeel in de ontwikkeling van de Afrikaanse spelers. Toen de samenwerking met Clement werd stopgezet en Jaïdi na zijn quarantaine bij Cercle aan de slag ging hadden Yves Vanderhaeghe en Thomas Buffel ondertussen het roer overgenomen.

In de zomer van vorig jaar besliste Jaïdi om in te gaan op een nieuwe uitdaging, bij Espérance Tunis die als recordkampioen tot de populairste en meest succesvolle teams van Tunesië behoort. Jaïdi kende er als ex-speler goed de voorzitter en werd er hoofdtrainer. Hij boekte er meteen succes door de supercup te winnen, maar in juni van dit jaar werd hij er ontslagen wegens de slechte resultaten en de vroegtijdige uitschakeling in de Tunesische beker. Miron Muslic, die vorig jaar Jaïdi opvolgde, had als nieuwe hoofdcoach een verkennend gesprek en vond dat hij de staf en de groep iets kan bijbrengen. Jaïdi woonde zaterdag reeds een training bij, had een omhelzing met de spelers die hij nog kende van twee jaar terug en zat zondagnamiddag in de tribune in Gent om Cercle aan het werk te zien. Hij ondertekende een contract van onbepaalde duur.” (ACR)