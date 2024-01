Racing Varsa wil op termijn naar eerste provinciale: “Dit seizoen nog niet aan de orde”

Racing Varsa is aan een tweede seizoen in het zaalvoetbal bezig en maakte de promotie van derde naar tweede provinciale. “We doen ons best om zo hoog mogelijk te eindigen.”

Als promovendus doet Racing Varsa het niet onaardig in de competitie. In tweede provinciale A staat de ploeg op de vierde plaats. “We hebben een goed voetballende en een hechte ploeg, met veel energie tussen de lijnen. We zijn nu met ongeveer tien spelers. Initieel allemaal van in het veldvoetbal bij KFC Varsenare”, vertelt Jani Bousson. “Eens de studies voor velen achter de rug waren zijn we met een ploeg in minivoetbal begonnen, MVC Varsa. Vorig jaar staken we de koppen bij elkaar en vonden we het een moment om naar het zaalvoetbal te veranderen. We hadden een paar gasten die in doel wilden staan, wat in het begin niet kon.”

ambitieuze groep

Vrijdagavond speelde Racing Varsa in Jabbeke in de zestiende finales van de Beker van West-Vlaanderen tegen Interieurcenter uit Veurne, dat meedraait in de subtop van eerste provinciale. Zij wonnen met 4-6. “Bij een 3-0-voorsprong vergaten we om verder het spel te verdelen en te heersen”, analyseert Bousson. “Zij kwamen vlug op gelijke hoogte en zelfs op voorsprong. Misschien zijn zij wat meer ervaren en spelen ze al langer zaalvoetbal. Wij zijn een jonge en dynamische groep met ambitie”, klinkt het.

Racing Varsa staat in de competitie vierde, onder Tempo Team, Bulcke en leider Rapid Mistral. Er is zelfs zicht om iets hoger te staan. “We kunnen allemaal een lekker potje voetballen. We hebben ook graag dat onze tegenstanders dat kunnen. Dit maakt het aangenaam, zoals in die bekermatch. Interieurcenter liet de bal goed rondgaan. We doen het voor dit soort matchen.” Met op termijn misschien wel een plaats in eerste provinciale. “Dit jaar gaan we niet meteen voor een nieuwe promotie, maar we zijn alvast tevreden dat we nu al konden proeven van een match tegen een eersteprovincialer”, besluit Jani Bousson. (ACR)