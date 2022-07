Rabbi Matondo kiest niet voor Cercle Brugge, wel voor Rangers FC

Het hing de voorbije dagen reeds in de lucht. Nu is het officieel. Rabbi Matondo, een van de revelaties en smaakmakers in de Belgische competitie vorig seizoen, koos niet voor een verlengd verblijf bij Cercle Brugge. De aanvaller uit Wales tekende wel voor vier jaar bij het Schotse Rangers FC uit Glasgow.

Matondo, een volledig Welsh international met elf caps op zijn naam, bracht zijn jeugdcarrière door bij Cardiff City en vervolgens bij Manchester City, voordat hij in 2019 de overstap maakte naar Gelsenkirchen en Schalke 04. Hij werd vorig seizoen uitgeleend aan Cercle Brugge en maakte negen doelpunten in 26 optredens op het hoogste niveau in België.

Groen-zwart en sportief directeur Carlos Avina deed een verwoede poging om hem bij Cercle te houden. Zo wilde men zijn aankoopoptie lichten bij Schalke waar hij nog een jaar onder contract lag, maar zijn persoonlijke looneisen lagen te hoog zodat hij besliste om niet naar Brugge terug te keren. Matondo is nu een Ranger en trainde dinsdagnamiddag een eerste keer met zijn nieuwe ploeg. (ACR)