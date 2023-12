Quincy Deconinck oog in oog met broer Körn

Zondag is er in vierde provinciale D opnieuw een heuse derby tussen FC Westouter en SK Reningelst. Voor de familie Deconinck sinds dit seizoen extra speciaal, want Quincy Deconinck staat er oog in oog met zijn broer Körn.

Quincy Deconinck (22) komt uit Kemmel. “Ik speel al sinds mijn vijfde bij SK Reningelst”, vertelt hij. “Intussen kon ik doorstromen naar de eerste ploeg, waar ik intussen een tweetal jaar volledig deel van uitmaak. Dit jaar posteert de coach me op de zes.”

SK Reningelst staat voorlaatste met acht punten uit 13 matchen. “We beschikken over een hele jonge ploeg en kenden al veel tegenslagen. Soms verloren we nipt en verdienden we meer. Ondanks alles is de sfeer top. Tegen Wevelgem verloren we vorig weekend met 0-4. Het was onze vijfde opeenvolgende nederlaag. Ik vond het een van onze mindere matchen. We willen dat graag zo snel mogelijk rechtzetten en hopen 2023 met zes op zes af te sluiten. Daarvoor zijn er nog twee verplaatsingen. De eerste is een hele speciale op bezoek bij FC Westouter, daarna volgt nog RW Hollebeke.”

Gevoelige Overstap

De match tegen Westouter is een strijd tegen zijn broer Körn. “Hij zette in het tussenseizoen de stap naar de rivaal. Iets wat ik nooit zou doen, want het is een gevoelige overstap. Ik begrijp echter zijn keuze. Hij ging op zoek naar meer speelminuten en hij kent er veel spelers. Onze band is ook na zijn transfer nog heel sterk. We verloren thuis met 0-2 en willen nu graag de punten meenemen uit Westouter. Het is al even geleden dat we hen konden verslaan. In onze thuiswedstrijd moest ik vroegtijdig de strijd staken na een hersenschudding. Ik belandde met mijn hoofd tegen de paal en even later kreeg ik ook nog een arm of een knie tegen mijn hoofd. Gelukkig heb ik nu geen last meer van deze blessure”, zegt Quincy, die bij The Commonwealth War Graves Commission werkt en de intentie heeft om te blijven volgend seizoen. “Ik wil hier blijven tot ik stop met voetballen.” (API)

Zondag 17 december om 14.30 uur: FC Westouter – SK Reningelst.