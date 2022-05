Puskas Ardooie staat voor de match van de waarheid

De kans is groot dat Puskas-Het Neerhof Ardooie dit weekend promoveert naar de eerste nationale minivoetbal. De club speelt vrijdag een thuiswedstrijd in de play-offs en heeft genoeg aan een gelijkspel om de gedroomde promotie waar te maken.

“Momenteel spelen we de play offs in tweede nationale om uit te maken wie straks naar eerste nationale zal promoveren”, zegt Diego Verbauwhede van Puskas. “Wij hebben reeds twee wedstrijden gespeeld en beide wedstrijden winnend afgesloten. Dit was tegen wdp Rollegem en MVC Ronse. Vrijdag is er de laatste wedstrijd en dan komt Waregem op bezoek.”

“Bij winst of gelijkspel promoveren we naar eerste nationale na een afwezigheid van 18 jaar op het hoogste niveau. Bij winst van Waregem stijgen zij naar eerste nationale. Dan zullen wij een testwedstrijd moeten spelen, wellicht tegen Ronse op voorwaarde dat Ronse de laatste wedestrijd ook wint. Maar we zullen er alles aan doen om het vrijdag af te maken in eigen huis”.

De wedstrijd wordt vrijdag gespeeld in de Ark en vangt aan om 20.30 uur. Puskas rekent op een vol huis én eindelijk op promotie.