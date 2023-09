PS Oostkamp is klaar voor de start van het nieuwe seizoen

Bij PS Oostkamp zijn er enkele verschuivingen. Lieven Coolman en Giovanni Pommelaere fungeren dit seizoen als trainers van de A-ploeg en zijn tevens verantwoordelijk voor het sportieve binnen de minivoetbalclub. “Eerste nationale ambiëren we niet meteen. Misschien volgend seizoen wel.”

Niels Rotsaert zet een stapje opzij bij PSO A en zal de coaching op zich nemen van de B- en de C- of de kernploeg. Bedoeling is dat op vrijdagavond in De Valkaart deze drie teams na elkaar spelen. Het team in de Kern Brugge is nieuw en begint in reeks 4. Het gaat om een mix van jeugdig enthousiasme aangevuld met een tweetal ervaren spelers. PSO B maakte voor dit seizoen de promotie naar derde nationale. Dit onder leiding van Lieven Coolman en Giovanni Pommelaere, nu dus doorgeschoven naar de eerste ploeg. Ze werden tweede na MVC Vici Gent, een team met veel ex-profvoetballers zoals Olivier Deschacht en Bjorn Dewilde. “De laatste match werd jammerlijk verloren tegen een staartploeg. Bij winst waren we zeker van het kampioenschap”, vertelt Lieven. “Uiteindelijk konden we toch naar derde. Daar is het de ambitie om een goed seizoen te draaien, zonder in moeilijkheden te geraken.”

Eerste vier

In tweede nationale is opnieuw PSO A actief. Vorig seizoen bereikte deze ploeg de play-offs. Dit seizoen mikken ze opnieuw op een plaats bij de eerste vier. “Dit is een must en zou mooi zijn, zeker met een mix aan spelers uit de eerste en de tweede ploeg. Er schuiven er drie, vier door van bij PSO B. We willen op die manier binnen een ruime spelerskern de concurrentie wat aanwakkeren. Niemand is zeker van zijn plaats in misschien wel een zwaardere reeks met goede ploegen die zijn gepromoveerd. Assebroeke trok naar eerste, voor het overige zijn het dezelfde tegenstanders”, weet Coolman.

PS Oostkamp heeft voorts een eigen jeugdwerking, met twee teams, U13 en U17 in competitie en in De Valkaart is er voor jonge voetballers ook een techniektraining. PSO B won vrijdag in de Beker van Vlaanderen met 7-2 tegen MVC Balans Oudenaarde. Vrijdag 8 september om 22 uur speelt PSO A voor de Beker van België bij MVC De Tempeliers Zelzate B. Daarna start de competitie. (ACR)