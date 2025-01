Zulte Waregem verslaat Patro na straffe remonte

Zulte Waregem heeft zaterdagavond op de zeventiende speeldag in de Challenger Pro League na een straffe comeback de punten thuisgehouden tegen Patro Eisden Maasmechelen. De leider kwam 0-2 achter, maar won met 3-2.

Bammens bezorgde Patro een 0-1 ruststand aan de Gaverbeek. Abid maakte er kort na rust 0-2 van. Via Vossen en een eigen goal van Dijkhuizen kwam SVZW op drie minuten tijd op gelijke hoogte. Gavriel scoorde niet veel later de verlossende 3-2, waardoor de ommekeer een feit was.

Essevee leider

Zulte Waregem voert de stand aan met veertig punten. Zondagavond (19u15) speelt SK Beveren nog tegen RAAL La Louvière (tweede met 33 punten). RWDM (31 punten) volgt als derde, voor Patro (vierde met 27 punten). FC Luik (16 punten) is negende.