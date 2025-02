Zulte Waregem rondt komst van Nederlandse flankaanvaller Jevon Simons af

Tweedeklasser Zulte Waregem heeft maandagavond de komst bevestigd van Jevon Simons. De Nederlandse flankaanvaller komt over van PSV en zette aan de Gaverbeek zijn krabbel onder een contract voor 2,5 seizoenen, met een optie op een extra jaar.

De 19-jarige Simons doorliep de jeugdreeksen van Feyenoord, Sparta en NAC om in 2020 de overstap te maken naar de jeugdploegen van PSV. De flankaanvaller komt sinds de zomer van 2023 uit voor Jong PSV en zat in totaal aan 49 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie, waarvan 21 dit seizoen.

“Jevon is een jonge speler met heel wat potentieel”, klinkt het bij Essevee. “Zijn explosiviteit in combinatie met een arsenaal aan creatieve dribbels zorgt ervoor dat hij in rechtstreekse duels het verschil kan maken. We zijn overtuigd van de groeimarge van Jevon en zullen hem ondersteunen in zijn verdere ontwikkeling en de aanpassing aan de Belgische competitie.”

“Ik kijk echt uit naar deze stap in mijn carrière”, reageert Simons. “Ik ben ervan overtuigd dat de Belgische competitie en Essevee mij sterker zullen maken als voetballer. Er waren heel wat clubs geïnteresseerd maar het project hier in de Elindus Arena sprak me het meest aan. Ik kan niet wachten om te tonen wat ik in mijn mars heb.”