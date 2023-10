Op de negende speeldag in de Challenger Pro League heeft Zulte Waregem zaterdag met het kleinste verschil gewonnen van RFC Luik. In de Elindus Arena had Essevee genoeg aan een doelpunt van Zinho Gano, die zijn zevende van het seizoen tegen de netten prikte.

In de stand staat Essevee nu een punt voor Lommel, dat ook vrijdag met 2-1 verloor bij Beerschot.