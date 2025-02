Zulte Waregem pikt tegen Jong Genk winnende draad weer op

Zulte Waregem heeft vrijdagavond weer aangeknoopt met de zege in de Challenger Pro League. Na twee scoreloze gelijkspelen op rij won de competitieleider op de 23e speeldag vlotjes van Jong Genk: 3-1. RWDM vermeed op hetzelfde moment duur puntenverlies tegen Francs Borains dankzij een late goal en blijft in het spoor van de leider.

De Genkse beloften hielden lang goed stand in de Elindus Arena, maar moesten zich op slag van rust toch gewonnen geven. Pape Demba (44.) knalde van dichtbij de openingstreffer tegen de touwen. Met een plaatsbal vanop afstand zorgde Tobias Hedl (68.) na de pauze voor de veilige 2-0. Joseph Opoku (74.) stelde de zege nadien helemaal veilig. Brad Manguelle (80.) zorgde in het slot nog voor een Genkse eerredder.

RWDM kon in eigen huis pas in het slot zijn vel redden tegen Francs Borains. De Molenbekenaars leken zich vast te lopen op de Henegouwers, maar wonnen alsnog dankzij een late treffer van Pjotr Kestens (84.). De aanvaller trapte een hoekschop aan de tweede paal in één tijd in doel en behoedde RWDM zo voor duur puntenverlies bovenin de stand.

Zulte Waregem blijft leider met 49 punten. Essevee wordt op de hielen gezeten door RWDM (47 ptn) en La Louvière (42 ptn). Francs Borains (22 ptn) is negende, Jong Genk (14 ptn) is vijftiende en laatste.