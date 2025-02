Zulte Waregem lijdt nieuw puntenverlies na frustrerende avond op bezoek bij Lierse

Zulte Waregem heeft vrijdagavond voor de tweede speeldag op rij punten laten liggen in de Challenger Pro League. Op de 22e speeldag geraakte de competitieleider, die eerder gelijkspeelde tegen La Louvière, op bezoek bij Lierse niet verder dan een scoreloos gelijkspel. In de stand behoudt Zulte (46 punten) wel een kloof van vijf punten op RWDM, Lierse (31 punten) is zesde.

Zulte Waregem kreeg op Het Lisp snel de regie over de wedstrijd in handen. Het had een overwicht aan de bal, maar kon dat wel moeilijk omzetten in grote doelkansen. De mogelijkheden die het kreeg, speelde Essevee dan weer niet goed uit. Aanvoerder Jelle Vossen trapte rond het halfuur een gat in de lucht, flankspeler Joseph Opoku mikte zijn voorzet te eenvoudig in het bereik van Lierse-doelman Kjell Peersman.

Na de pauze bleef het eenrichtingsverkeer voortduren. Zulte Waregem kreeg opnieuw een hoop kansen, maar slaagde er niet in de ban te breken. De grootste kans op de openingstreffer viel te beurt aan Opoku, maar de Ghanees schoot een teen tekort om van dichtbij binnen te kunnen tikken. Lierse kreeg pas in de laatste tien minuten zijn allereerste kansen, maar slaagde er op zijn beurt niet in te scoren.