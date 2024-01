Zulte Waregem laat leidersplaats in Challenger Pro League liggen na puntenverlies tegen Jong Genk

Zulte Waregem heeft zondagmiddag naast de koppositie gegrepen in de Challenger Pro League. Essevee moest in zijn wedstrijd van de achttiende speeldag thuis tegen Jong Genk genoegen nemen met een gelijkspel.

Jelle Vossen opende in de 20e minuut met een rake trap de score in de Elindus Arena. Halfweg de tweede periode maakte Noah Adedeji-Sternberg (67.) gelijk. Enkele minuten later viel Essevee met tien na de uitsluiting van Modou Tambedou (2x geel). De bezoekers uit Limburg kregen in de slotfase nog een strafschop maar Ortwin De Wolf redde de poging van Konstantinos Karetsas.

In het klassement mist Zulte Waregem de kans om over Beerschot naar de eerste plaats te wippen. De Ratten behouden, met een match minder, de leiding met 33 punten, evenveel als Essevee. De wedstrijd van Beerschot op het veld van Lommel werd afgelast vanwege het winterweer. Om dezelfde reden gingen ook Dender-Seraing, Francs Borains-KV Oostende en RSCA Futures-Luik dit weekend niet door. Jong Genk is elfde met 19 punten.