Zulte Waregem huurt Rubin Seigers van Westerlo

Het naar de Challenger Pro League gedegradeerde Zulte Waregem heeft zich voor dit seizoen versterkt met Westerlo-verdediger Rubin Seigers, die op huurbasis overkomt, zo meldt de West-Vlaamse club zaterdagavond.

De 25-jarige Seigers genoot zijn jeugdopleiding bij Genk en maakte zijn profdebuut in 2019 op uitleenbasis bij Beerschot. In januari 2021 verkocht Genk Seigers aan Westerlo. Bij de Kempense club, waarmee hij een paar maanden later naar de Jupiler Pro League promoveerde, kwam de verdediger in totaal zestig keer aan de bak.