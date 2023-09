Zulte Waregem grijpt in en stelt nieuwe hoofdcoach aan

Essevee startte het voetbalseizoen 23-24 met een uitgesproken ambitie en de club investeerde fors om zijn plaats in de Jupiler Pro League opnieuw op te eisen. Met het verlengde verblijf van onder andere Ruud Vormer, Jelle Vossen en Lukas Willen, het aantrekken van een reeks talentvolle (jonge) spelers en de uitbreiding van het kader met sportief manager Tom Caluwé is een stevige basis gelegd.

Ook al kon het trainersduo Frederik D’Hollander-Davy De fauw Zulte Waregem vorig seizoen uiteindelijk niet in 1A houden, ze leverden positief werk en gaven aan de ambitie te willen en kunnen waarmaken. Onder hen haalt SV Zulte Waregem 7 op 12, al gebeurde dat niet met het verwachte spel.

Daarom zal vanaf morgen Vincent Euvrard onze spelersgroep verder kneden, de lijnen uittekenen en Essevee als T1 leiden. Het bestuur gelooft dat Essevee ook ervaring met deze competitie nodig heeft om te slagen. Met meer dan 5.000 trouwe abonnees laat onze club veel ploegen uit 1A dromen. Ook de commerciële partnerships zijn uniek in het professionele voetbal. Het bestuur wil dan ook niks aan het toeval overlaten.

Met Vincent Euvrard (41) bouwen we nu verder aan de toekomst en halen we een kampioenenmaker in 1B binnen. Vorig seizoen bracht de West-Vlaamse coach RWDM naar de hoogste voetbalklasse. In 2020 loodste hij ook al OHL naar de promotiefinale die hen terug naar de Jupiler Pro League brachten, en als assistent-coach werd hij in 2018 met Cercle Brugge kampioen in 1B. Eerder was Euvrard speler bij onder andere Cercle Brugge, STVV en FC Den Bosch. Hij tekent een contract voor onbepaalde duur bij onze club. Samen met Jonathan Alves en Frédéric Stilmant als assistenten, leidt hij morgen zijn eerste training bij Essevee.

Essevee is Frederik D’Hollander en Davy De fauw ontzettend dankbaar voor hun eindeloze inzet. Voor de twee Essevee-iconen wordt gezocht naar een nieuwe functie binnen de club.