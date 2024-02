Zulte Waregem doet slechte zaak in promotiestrijd met 0-1 nederlaag tegen SK Beveren

Zulte Waregem heeft zaterdagavond tijdens de 20e speelronde in de Challenger Pro League nagelaten om opnieuw de macht te grijpen. SK Beveren ging met de volle buit lopen in de Elindus Arena: 0-1.

Goduine Koyalipou (14) snoerde de gastheer de mond met een vroege bezoekende openingstreffer. Essevee zou die klap nadien niet meer te boven komen.

Zulte Waregem is momenteel pas derde in de tussenstand van de op een na hoogste Belgische afdeling met 36 punten, terwijl Beveren opschuift naar de vijfde positie met 32 eenheden. Deinze leidt de dans met 38 punten, maar kan Beerschot (36 ptn) zondag haasje over zien doen mits een zege op het veld van FC Luik.

De uiteindelijke eerste twee teams promoveren aan het einde van het seizoen naar de Jupiler Pro League.