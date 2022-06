Wouter Biebauw stopt en trekt als trainer naar Club Brugge

Doelman Wouter Biebauw uit Deerlijk is niet langer een actieve doelman. Hij stopt na ruim driehonderd matchen in eerste en tweede klasse op 38-jarige leeftijd. Hij kon nog langer blijven bij Beerschot in 1B, maar deed dat niet en vond ondertussen een nieuwe uitdaging als keepertrainer bij Club NXT, de beloften van Club Brugge.

Biebauw lag nog twee seizoenen onder contract bij Beerschot, maar men vond geen oplossing voor de West-Vlaming die Mike Vanhamel als eerste keeper voor zich moest blijven dulden. Biebauw besloot dan maar zelf om er een streep onder te trekken.

De doelman was ruim twintig jaar actief als profvoetballer. Hij stond in doel bij KRC Zuid-West Harelbeke, KSV Roeselare, KV Mechelen, KV Oostende en Beerschot. Na de winterstop nam hij bij Beerschot de plek in van de verguisde Vanhamel en was bij afwezigheid van Ryan Sanusi zelfs twee keer aanvoerder.

“Ik wil al mijn clubs bedanken voor de kansen die ik gekregen heb om mijn talent en passie te mogen tonen aan het grote publiek. Bedankt ook aan alle trainers, kinesisten, dokters en medewerkers van die clubs. Mede door hun goeie begeleiding heb ik zo lang deze mooie job kunnen uitoefenen. Bedankt aan mijn managers en aan alle mensen die voor mij gesupporterd hebben. Als laatste bedank ik mijn gezin en familie voor de enorme steun en de vele opofferingen tijdens mijn carrière”, schrijft Biebauw, die ondertussen een nieuwe uitdaging vond, op Facebook.

Hij keert nu voor de derde keer naar Schiervelde in Roeselare terug waar hij destijds de promotie meemaakte, maar ook de faling. Nu gaat hij er aan de slag gaat als keeperstrainer bij Club NXT, de beloften van blauw-zwart. Hij komt in de plaats van Poperingenaar Peter Mollez die als keeperstrainer naar de A-kern is doorgeschoven. (ACR)