Wat als KV Oostende failliet gaat? “De jeugdwerking kan voort blijven werken”

KV Oostende wordt door de Licentiecommissie van de Belgische voetbalbond gestraft voor het slechte financiële beleid. Maar mocht het tot een faillissement komen, blijft de jeugdwerking gevrijwaard.

Omwille van transferschulden en achterstanden in de btw-aangiftes, RSZ en bedrijfsvoorheffing wordt het transferverbod verlengd, mag het minder spelers op de officiële spelerslijst zetten en – bovenal – verliest het drie punten in het klassement. Daardoor staat KVO plots laatste in tweede klasse. De club gaat in beroep. De uitspraak van de voetbalbond staat wel los van de nog altijd lopende overnamegesprekken. En die zouden nog altijd in een voorzichtig positieve sfeer verlopen.

“Ik roep de clubleiding op om de wettelijke verplichtingen na te komen”, benadrukt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld). “Als de huidige eigenaars niet aan de verplichtingen kunnen voldoen, moeten ze KV Oostende overlaten aan een andere partij.” Maar zolang er geen witte rook is, is er altijd een kans dat de club failliet gaat. Wat gebeurt er dan bijvoorbeeld met de jeugdwerking, die gesubsidieerd wordt door Stad Oostende?

“In het uitzonderlijke geval KV Oostende failliet zou gaan, dan kan de jeugdwerking voort blijven werken, weliswaar in een andere sportieve structuur dan nu het geval. Het belangrijkste is dat de kinderen en jongeren in om het even welke situatie kunnen blijven sporten”, zegt schepen van Sport Bart Plasschaert (CD&V). “Je moet weten dat de jeugdtrainingen en -wedstrijden plaatsvinden op De Schorre en dat zijn gronden in eigendom van de stad. De subsidies die wij jaarlijks voorzien, kunnen gebruikt worden om de jeugdwerking voort te zetten. KV Oostende zelf is een vennootschap (nv), maar de jeugdwerking is ondergebracht in een vzw. Zo hebben we altijd zicht op waar onze middelen naartoe gaan en hoe die worden gebruikt. We vragen bijvoorbeeld telkens de facturen op om te zien waarvoor de subsidie wordt gebruikt.”