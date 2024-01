Verguisde Paul Conway spreekt na bekerstunt van KVO: “We zullen het redden”

Niet alleen de bekerzege van KV Oostende tegen RWDM (2-0) was een verrassing. Na de wedstrijd liep aandeelhouder Paul Conway rond in de mixed zone, waar pers en spelers steevast interviews afnemen. “We are getting it done, we zullen het klaarspelen”, klonk het zelfverzekerd.

KV Oostende zit in vieze papieren en aandeelhouder Paul Conway is voor velen het mikpunt van alle miserie. De Amerikaan blijft geloven in een goeie afloop. “Toen we in 2020 in Oostende belandden, was de situatie erger”, blikt hij terug. Toen moest intussen ex-voorzitter Frank Dierckens vers kapitaal halen om de zware financiële erfenis van Marc Coucke de baas te kunnen. “In 2020 haalden we aanvankelijk geen licentie. In 2021 en 2022 haalden we eveneens geen licentie in eerste zit, maar gingen met succes in beroep.”

Volgende dinsdag verschijnt KV Oostende voor de Licentiecommissie. Onder meer het beroep tegen de eerder uitgesproken puntenaftrek omwille van wanbetalingen inzake RSZ en BTW komt aan bod. “Alles is onder controle. We hebben beroep aangetekend met alle gevraagde en noodzakelijke investeringen. Er is een proces en we voelen ons zelfverzekerd. Het is vechten op en naast het veld – that’s okay. Ik heb een goed gevoel, maar we zullen zien wat er gebeurt. Of ik schrik heb dat het einde van de club in zicht is? Helemáál niet. Ik weet zelfs niet waar al die berichten vandaan komen. Kijk, we are getting it done, we zullen het waarmaken. De investeerders vroegen me om terug te keren. We fixed it before, so we fix it again. Kijk, er zijn sponsors die ons komen versterken en dat is fantastisch. We zullen nieuwe sponsordeals aankondigen en zijn daar erg enthousiast over. Everything is fine.”

“Karma”

“We zijn in goeie conditie. Het probleem is dat er clubs zijn die achterop hinken met betalingen aan ons adres. Zoals RWDM, waar we woensdagavond nog tegen speelden. Ze hebben een geschiedenis van late betalingen. Als zij te laat betalen, maken ze alles trager. Dit klopt niet, ik word er moe van. Maar in het leven heb je zoiets als karma. En dat is wat we woensdagavond hebben gezien”, verwijst Conway naar de bekerzege tegen de Brusselaars, die KVO nog geld moet voor de transfer van spits Makhtar Gueye. “We hebben een goeie coach, er zit energie in het team. Zij wíllen winnen. En we hebben goeie supporters.”

Een resem fans protesteerde nog tegen Conway voor aanvang van de match tegen Zulte Waregem afgelopen zondag. “Iedereen heeft recht op vrije meningsuiting. Maar geweld of een veld bestormen (zoals een man vorige zondag deed, red.) past daar niet bij.”