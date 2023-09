Van 1B naar Champions League: Novatus Miroshi ruilt Zulte Waregem in voor Shakhtar Donetsk

Novatus Miroshi heeft vrijdag een opvallende transfer gerealiseerd. De Tanzaniaanse verdediger ruilt 1B-club Zulte Waregem in voor de Oekraïense kampioen Shakhtar Donetsk, een van de tegenstanders van Antwerp in de groepsfase van de Champions League.

Miroshi, die zaterdag zijn 21ste verjaardag viert, wordt voor een seizoen gehuurd van Zulte Waregem, waar hij nog een contract tot medio 2025 heeft. Essevee nam hem vorige zomer pas over van het Israëlische Maccabi Tel Aviv. De Tanzaniaan was vorig seizoen een vaste basisspeler in Waregem. Hij speelde er 36 officiële duels, maar kon de club niet behoeden voor degradatie uit de Jupiler Pro League. In de Challenger Pro League viel hij de voorbije weken twee keer in.