Trainer Sven Vandenbroeck van Zulte Waregem krijgt boete voor trap op deur

Het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal (DCP) heeft Yannick Ferrera, coach van RWDM, twee speeldagen schorsing met uitstel opgelegd na een uitlating over een buitenspelfase. Sven Vandenbroeck (Zulte Waregem) kreeg een boete nadat hij op bezoek bij Patro Eisden op een deur getrapt had.

Yannick Ferrera was het tijdens RFC Luik-RWDM oneens met een beslissing van de lijnrechter. Die had net geoordeeld dat een doelpunt (2-1) van de thuisploeg geldig was, volgens de coach klopte dat niet. “C’est hors-jeu putain de merde” (“Het is verdomme buitenspel”), riep hij volgens scheidsrechter Denil die Ferrera net als zijn T2 Pierre-Baptiste Baherlé rood toonde. Baherlé kreeg geen extra straf, Ferrera krijgt twee speeldagen schorsing met uitstel en een boete van 500 euro.

Ook collega-coach Sven Vandenbroeck kon op 20 oktober met zijn emoties geen blijf, al had hij met Zulte Waregem net gewonnen op bezoek bij Patro Eisden (0-1). Na affluiten ging hij roepend richting kleedkamers en trapte hard (volgens een assistent-ref een karatetrap) op een deur onderweg. Na een woordenwisseling tussen de twee ploegen, vroeg Wouter Corstjens (Patro Eisden) de scheidsrechters om een verslag te maken. Ook de Match Delegate zag dat Vandenbroeck tijdens de wedstrijd steeds nerveuzer was geworden en nam foto’s van de schade aan de deur. Het Comité achtte het gedrag van de coach onaanvaardbaar en legde 1.000 euro boete op.