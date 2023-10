Topper Lommel – Zulte Waregem levert geen winnaar op, ook Oostende en Patro Eisden spelen gelijk

Lommel en Zulte Waregem hebben vrijdagavond op de tiende speeldag van de Challenger Pro League gelijkgespeeld. De respectievelijke nummers twee en één in de stand hielden elkaar op 1-1. Verder was er een brilscore in KV Oostende – Patro Eisden Maasmechelen.

Essevee snoepte Lommel de leidersplaats op de vorige speeldag af en was niet van plan zijn koppositie alweer in te leveren. Het duurde even, maar de voormalige eersteklasser nam na de rust verdiend de leiding.

Achtste voor Gano

Spits Zinho Gano (52′) kopte zijn achtste van het seizoen tegen de touwen. Lang duurde de voorsprong van de bezoekers niet, want Arthur Sales (61′) kopte Lommel op zijn beurt weer langszij. De beste kansen waren nadien voor de thuisploeg, maar verdere doelpunten bleven uit.

Zulte Waregem (20 punten) blijft door het gelijkspel leider in de stand, voor Lommel (19). Als Beerschot (17) zondag zijn wedstrijd tegen Dender wint, kan het mee aan kop komen. Beerschot heeft twee matchen minder gespeeld.

Massimo Decoene kopt over. © VDB

Aan de kust geraakten Oostende en Patro Eisden niet verder dan een scoreloos gelijkspel, een resultaat waar beide ploegen weinig mee opschieten.

Oostende boekte nog maar één zege dit seizoen en blijft zo aanmodderen in de kelder van het klassement. Met acht punten is het voorlaatste. Patro Eisden is zesde met zestien punten.