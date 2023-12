Tikkende tijdbom aan zee: KV Oostende snakt naar overname

De tijd tikt in het nadeel van KV Oostende. De onderhandelingen over een nieuwe investeerder slepen aan, terwijl de club hoognodig vers kapitaal nodig heeft. Haalt KVO nog het einde van het jaar? De bekermatch tegen Genk van woensdagavond krijgt zo een wrange bijsmaak.

De club kampt met een aanzienlijke betalingsachterstand bij verschillende leveranciers: van hamburger- en drankleveranciers, cateraars, RSZ en BTW. Wat als straks de lonen in gevaar komen? Zelfs de vrijwillige stewards werden pas op het absolute nippertje betaald. Zij openden afgelopen weekend de stadionpoorten een half uur later uit protest tegen de gang van zaken. De actie werd dan ook druk bediscussieerd op sociale media. De huidige Amerikaanse investeerders van Ostend Investment Company kijken niet meer naar ‘hun’ club om. Het is zelfs zo erg dat clubvoorzitter Franck Dierckens zélf bepaalde clubkosten heeft betaald. Uit onvrede was Dierckens afgelopen zondag dan ook afwezig en naar verluidt weigert hij nog naar Oostende te komen, zolang er geen structurele oplossing is.

Enter Paul Conway. Hij die door de KVO-fans wordt verguisd omdat ie mee de club naar de dieperik trekt en eerder door Ostend Investment Company de wacht werd aangezegd, bracht een kandidaat-investeerder aan. Zo dreigt KVO opnieuw in een web van vriendjespolitiek te belanden. Conway, die afgelopen weekend in de Diaz Arena menig middelvinger trotseerde vanuit de business seats, lijkt zich geen hol van alle kritiek aan te trekken. Hoe cynisch is het dat net de man die de club zoveel problemen op de hals haalde nu mee aan tafel zit om een overnamedeal te sluiten.

Geen communicatie

Intussen is met Benjamin Ehresmann een interim-CEO aangesteld. Al bijna anderhalve maand neemt hij de volledige club door met het oog op een overname. Binnen de Red Bull-groep maakte hij eerder carrière als directeur scouting bij zowel Leipzig als New York. Nog in Amerika was Ehresmann hoofdscout bij Philadelphia Union. Sinds afgelopen zomer is hij bestuurslid bij de Nederlandse tweedeklasser Den Bosch, met als investeerders… dezelfde mensen als bij Ostend Investment Company.

“We werken binnen de club hard en in alle discretie met volle focus aan een mogelijke overname, die in deze uitdagende tijden voor de nodige stabiliteit moet zorgen. Hoewel ik dit overnamedossier graag al eerder had afgerond, hebben complexe problemen uit het verleden ervoor gezorgd dat het langer aansleept dan voorzien”, laat de Duitser op de clubwebsite weten. “Maar het is belangrijk dat die problemen in alle vertrouwelijkheid worden behandeld. Dus hierover extern communiceren, is dan ook niet aangewezen, wat mij volkomen begrijpelijk lijkt. We werken onvermoeibaar verder om deze club een mooie en stabiele toekomst te bieden, zowel sportief als financieel. Dit is ons voornaamste doel.” Indirect verwijst hij naar het complexe stadiondossier. Want zoals bekend betaalt KVO jaarlijks 800.000 euro huur aan Marc Coucke om de hoofdtribune te gebruiken.

Al een hele poos sluimeren berichten over een mogelijke overname, maar witte rook blijft vooralsnog uit. Intussen valt te horen dat KV Oostende het nog tot eind dit kalenderjaar kan volhouden, maar dat daarna écht wel knopen moeten worden doorgehakt. (TVA)