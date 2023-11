Tienkoppig Beerschot boekt zege tegen Club NXT

Beerschot heeft zondag Club NXT met 0-2 verslagen op de 11de speeldag in de Challenger Pro League. De Kielse Ratten speelden nochtans 70 minuten met tien man.

Beerschot, dat woensdag in de Beker van België een 0-6 pandoering kreeg van Club Brugge, viel in de 23e minuut met een man minder door een rode kaart voor Davor Matijas. Een zwaar verdict voor de uitgekomen doelman, die Barbera tegen de graszoden had geduwd.

Derde nederlaag op rij

Ondanks het numerieke ondertal haalde Beerschot toch de drie punten binnen. Op een voorzet van Nzita duwde Simion Michez (78.) in een tijd de 0-1 tegen de touwen. En in de blessuretijd borstelde Tom Reyners (90.+3) de bal in de winkelhaak.

Beerschot blijft zo bovenin meedraaien. Het deelt de koppositie met Zulte Waregem en Lommel. De drie teams tellen elk 20 punten, maar Beerschot heeft een match minder gespeeld. Na een derde opeenvolgende nederlaag is Club NXT achtste met 16 punten.