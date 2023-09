Stijn Vreven, de trainer van KVO: “Veeleisende coach die amicaal is buiten het veld”

Stijn Vreven is meer dan een dozijn jaar als trainer aan de slag. Vooral zijn topprestatie bij het Nederlandse NAC Breda zit in het collectief geheugen, misschien ook zijn sterk seizoen bij Waasland-Beveren en het feit dat hij de laatste trainer van Lokeren was. Maar Vreven flirtte ook tweemaal met de titel in 1B, zowel bij Lommel als Beerschot. Een terugblik op deze seizoenen bij groen-wit en paars-wit, dus in dezelfde reeks als KVO vandaag.

Na twee seizoenen bij Neerpelt, waarmee hij kampioen werd in eerste provinciale en daarna vice-kampioen in vierde klasse, debuteerde Stijn Vreven in 2012 bij tweedeklasser Dessel. “Heel positief en leerrijk. Na ook twee zeges tegen Antwerp eindigden we twaalfde met alleen werkende spelers die ‘s avonds trainden”, zegt Vreven die daarna als proftrainer bij Lommel begon. “Toen was Lommel een grijze muis in tweede klasse. Toch eindigden we ons eerste jaar na een ongenaakbare top vier als vijfde. Het volgende seizoen deden we tot de voorlaatste speeldag met Sint-Truiden voor de titel mee en werden we vicekampioen. Dat seizoen schakelden we trouwens eersteklasser Beveren voor de beker van België uit.” Vreven benadrukt dat hij tot heden zijn beste trainersherinneringen aan Lommel bewaart. “Die tweede plaats was zo onverwacht. We waren niet allemaal profs, maar we lieten de gedoodverfde titelkandidaat Sint-Truiden toch bibberen.”

Leandro Trossard

“Bij de heel goede spelers had Lommel onder meer Leandro Trossard. Toen zag je al zijn potentie. Wel was hij een ruwe bolster die alleen teerde op zijn kwaliteit en daarmee niet echt hard werkte. Met zijn allen staken we daarin veel energie. Trossard is nog steeds dankbaar dat we hem gepusht hebben. Het was zijn doel om een basisspeler bij KRC Genk te worden en dat is hem gelukt. We maakten ook ruzie over zijn positie. Hij wilde alleen op de tien spelen, maar ik zag meer potentie in hem als elf. Hij was het niet eens. Na een pittige discussie verliet Trossard eens mijn kantoor waarbij de scharnieren uit de deuren vlogen”, haalt Vreven een stevig conflict boven. “Uiteindelijk hebben we met zijn allen hard gewerkt en gelijk gekregen. Hij heeft toch ingebonden. In de eerste wedstrijd waarin hij tegen zijn zin op de elf speelde, scoorde hij driemaal en gaf hij twee assists. We waren wel onmiddellijk goed vertrokken.”

NAC Breda

Lommel bleef in tweede, maar Vreven kon in eerste aan de slag. Hij maakte een heel goed seizoen met Waasland-Beveren mee en stapte daarna over de landsgrens. De Limburger loodste NAC Breda naar eredivisie waar hij als promovendus zelfs tweemaal titelverdediger Feyenoord klopte. Ongezien! Na zijn successen bij NAC Breda keerde Vreven terug naar ons land. Hij werd trainer van Beerschot. In zijn eerste seizoen streed hij tot de voorlaatste minuut om het kampioenschap. Als winnaar van de tweede periodetitel speelde Beerschot de finale tegen KV Mechelen, in een heen- en terugmatch. “De eerste finalewedstrijd speelden we een halfuur met tien man, de tweede finalewedstrijd voetbalden we een uur met tien man. In totaal speelden we dus een finale met een man minder”, merkt Vreven op. “Dat hebben we toch vrij gemakkelijk overleefd tot dat zondagsschot van Tainmont, in de 89ste minuut. Hij maakte de 2-1 waardoor wij niet promoveerden. Thuis hadden we 0-0 gelijk gespeeld. In Mechelen was het heel lang 1-1 en zouden wij kampioen zijn op basis van het dubbel tellende doelpunt op verplaatsing. Niet dus. Het werd 2-1. Dat was pittig als je zo dicht bij de promotie bent. We verdienden dat ook op basis van die twee finales. Maar in voetbal telt dat niet. Het schot ging binnen en zij waren kampioen.” Kampioen KV Mechelen kwam onder vuur te staan in de Operatie Propere Handen. Velen dachten dat ze als straf niet mochten promoveren.

Probleem

Zo redeneerde ook Beerschot. “Die zomer hadden we puur spelers op 1A-basis aangeworven. Maar bij de bevestiging van KVMs promotie had ik een ongelooflijk groot probleem”, zucht Vreven. “Op trainingskamp beslisten veel spelers naar huis te gaan en dus even niet te trainen. Dat heb ik niet aanvaard, want er stond een competitie voor de deur. Sommigen zeiden aan het bestuur niet in 1B te willen voetballen. De jongens die zich altijd geprofileerd hebben als het uithangbord van Beerschot, de jongens waarmee de supporters zich konden vereenzelvigen, waren het meest in opstand gekomen en hebben intern het moeilijkst gedaan”, omschrijft Vreven de moeilijke situatie. Vreven dacht er niet aan zelf voor aanvang van de competitie Beerschot te verlaten. “Dat doe je niet. Ook niet na de ontgoocheling van het vorige seizoen. Ik dacht dat ze wel opnieuw de mindset zouden krijgen om voor de promotie te strijden. Alleen heeft dat langer geduurd dan ik aan boord gebleven ben. Uiteindelijk promoveerden ze zonder mij, maar ik was toch blij voor hen en voor Beerschot. Wel was het geen eerlijke strijd; in de coronaperiode mochten ze de thuisfinale met publiek spelen, maar de uitfinale had plaats zonder publiek.”

Dante Vanzeir

Bij Beerschot werkte Stijn Vreven onder meer met de jonge Dante Vanzeir, Raphaël Holzhauser en Jan Van den Bergh. “Buiten het voetbal behandel ik spelers heel amicaal. Op het veld ben ik een eisende coach die alles uit de voetballers wil halen. Soms hadden de spelers het moeilijk tijdens de samenwerking, maar achteraf valt het wel mee”, zegt Vreven. “Bij Vanzeir werkte ik ook aan het bewustwordingsproces dat de weg van je carrière wordt bepaald op het trainingsveld. Op profniveau – eerste en tweede klasse – moet je met je kwaliteit heel hard aan de slag gaan op het trainingsveld. Pas dan speel je wedstrijden op een hoger niveau. Als je dat op regelmatige basis doet, kom je bij betere teams terecht. De goede spelers pikken dat op een gegeven moment op en zij groeien dan ook door. Kijk naar een Leandro Trossard. Op een gegeven moment is the sky the limit. Je past je aan het niveau van de spelers rondom je aan. Als je die potentie hebt, kan je ook excelleren bij Arsenal in de Champions League.” Nadien was Vreven coach van Lokeren, het Slowaakse Trencin en Dessel vooraleer hij deze zomer bij KV Oostende tekende.