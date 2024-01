Stadsbestuur kreeg nog geen nieuws van Conway over KVO

Na de gewonnen Bekermatch tegen RWDM woensdagavond liet sterke man Paul Conway zich verrassend horen over zijn noodlijdende club, maar het stadsbestuur had hem woensdag nog niet gehoord. “Een goeie samenwerking tussen stad en clubbestuur is nochtans van primair belang”, vindt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD).

Tijdens een protestmars zondag verweten de fans Paul Conway een desastreus financieel beleid. Hij was in 2020 binnen de Ostend Investment Company met zijn bedrijf PMG één van de belangrijke overnemers. Afgelopen zomer werd de Amerikaan door de andere aandeelhouders aan de kant geschoven zo stond ook in het Staatsblad -, maar dat hij opnieuw als ‘sterke man’ in naam van KVO zou optreden, is nergens officieel gepubliceerd. Intussen zou achter de schermen ook de meerderheid van de aandelen opnieuw verhandeld zijn, maar wie of wat valt niet te achterhalen. Intussen liet Conway een ‘lokaal comité’ oprichten om de dagelijkse clubleiding op zich te nemen. Melanie Maroy, voorheen B2B-verantwoordelijke, is Chief Operating Officer (COO), Ralph Gevaert vanuit de jeugddirectie Chief Financial Officer (CFO). Sportief directeur Nils Vanneste en algemeen jeugddirecteur Rik Coucke sluiten mee aan. Interim-CEO Benjamin Ehresmann, in oktober door de aandeelhouders tijdelijk aangesteld, zou z’n biezen hebben gepakt. Uit een kort persbericht blijkt dat de raad van bestuur nu bestaat uit Chien Lee, Paul Conway, Grace Hung en Max Kothny, allen uit de PMG-entourage van Conway en niet beschreven in het Staadsblad.

Geen antwoorden

Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) volgt de situatie op de voet. Vorige week schreef hij een officiële brief aan Conway met een vraag naar duidelijkheid over de toekomstplannen, het aandeelhouderschap en bestuur. “Maar daar kregen we geen antwoord op. Ik verschiet daar ook niet van, als je het gedrag van Conway bekijkt. Bijvoorbeeld, hij loopt mij op wedstrijden gewoon voorbij, zonder goeiedag. Een gebrek aan empathie en respect. De voorbije maanden heb ik tal van initiatieven genomen en gesprekken aangeknoopt, in oktober stelden ze een interim-CEO aan en ik dacht dat verandering op til was. Antwoorden bleven uit. Een goeie samenwerking tussen stad en clubbestuur is nochtans van primair belang. Ik hoor het Conway in 2020 nog zeggen: ‘One sea, one city, one team.’ Maar dat is er nooit geweest. Ik kan niet genoeg benadrukken: het zou Conway sieren mocht hij uitleg geven over waar hij met de club naartoe wil. Die gesprekken mogen wat mij betreft in alle discretie gebeuren.”

Scheve situatie

Het loopt al langer spaak bij KVO, ziet ook Tommelein. “Frank Dierckens is een charmante man en deed ongelooflijke inspanningen om de scheve situatie na het vertrek van Marc Coucke recht te trekken. Maar als minderheidsaandeelhouder had hij niet veel te zeggen. Conway is alom tegenwoordig en had de touwtjes in handen. Je had de passage van CEO Gauthier Ganaye, COO Thorsten Theys en achter de schermen zou er een ware paleisrevolutie geweest zijn tussen de aandeelhouders. Kortom: het is al langer een waar kluwen. Dat nu een ‘lokaal comité’ werd samengesteld en een raad van bestuur met mensen die niemand kent, verandert daar weinig aan.”

Zomaar failliet?

De burgemeester kan zich niet inbeelden dat Conway KVO zomaar failliet laat gaan. “Volgens mij worden er nu zoveel mogelijk gaten dichtgereden om de club te redden – er wordt gezegd dat de schulden van 8 naar 5 miljoen euro zouden zijn afgedekt – en daarna te verkopen. Het algemene gevoel blijft dat hij niet met een echt toekomstplan bezig is.” Het stadsbestuur heeft nog enkele ijzers in het vuur. “We willen niet dat de jeugdacademie, een vzw, de dupe wordt van wat er gebeurt bij de firma KVO, een nv. Voor 2024 houden we een stadstoelage van zo’n 300.000 achter de hand en die betalen we niet zomaar. Verder, als KVO failliet zou gaan, wordt de hoofdtribune eigendom van de stad. Let wel: we willen niet dat de belastingbetaler de dupe wordt. Gesprekken met de stadioneigenaar (Marc Coucke, red.) dringen zich dan op.”

