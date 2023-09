Spitsen Hartwig en Perez moeten KVO aan goals helpen, Zulte Waregem shopt in Bulgarije

KV Oostende heeft zijn offensieve sector vrijdag aangevuld met de Duitser Luis Hartwig, die Bochum achter zich laat, en de Venezolaan Daniel Perez, die op huurbasis de overstap maakt van Club Brugge.

Hartwig, een Duitse jeugdinternational, tekende een driejarig contract bij de degradant uit de Jupiler Pro League. Perez wordt voor een seizoen geleend, met aankoopoptie.

Vorig seizoen werd de 20-jarige Hartwig door Bochum uitgeleend aan het Oostenrijkse St. Pölten, waar hij twaalf doelpunten liet optekenen. De 21-jarige Perez scoorde bij Club NXT in 1B drie keer in zeventien matchen.

De Kustboys begonnen rampzalig aan hun jaargang in de Challenger Pro League: met 0 op 9 bezetten ze de laatste plaats. Ze kwamen zelfs nog niet tot scoren.

Extra aanvaller voor Essevee

Verder lijfde die andere degradant Zulte Waregem de 20-jarige Braziliaanse aanvaller Matheus Machado Ferreira in. Hij komt over van het Bulgaarse Cherno More en zette zijn krabbel onder een vierjarige overeenkomst. Essevee kende met 6 op 9 een aanzienlijk betere seizoensstart.