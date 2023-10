Seraing houdt de punten thuis tegen Club NXT

Op de tiende speeldag in de Challenger Pro League heeft Seraing zaterdagnamiddag de punten thuis gehouden tegen Club NXT, de beloftenploeg van Club Brugge (2-1).

De Luikenaars namen in twee minuten tijd afstand van hun Brugse tegenstander. Eerst opende Club-middenvelder Denzel De Roeve (49.) de score met een owngoal, waarna Gerald Kilota (51.) de 2-0 maakte. Zeven minuten later scoorde Romeo Vermant vanop de penaltystip de aansluitingstreffer, maar verder kwamen de bezoekers niet.

In de stand in de op een na hoogste klasse springt Seraing van plaats dertien naar tien, Club NXT blijft vierde met vier punten achterstand op leider Zulte Waregem, dat vrijdag 1-1 gelijk speelde tegen nummer twee Lommel, maar kan zondag ingehaald worden door Deinze en RFC Liège. Later zaterdag (20u) staan er met Jong Genk-Lierse en Beveren-Francs Borains nog twee wedstrijden op het programma.