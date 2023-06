Ruud Vormer (35) is klaar voor uitdaging in 1B met Zulte Waregem: “Essevee had een goed verhaal”

Essevee is gestart aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De Boeren starten aan Operatie Promotie mét Ruud Vormer. “We moeten gewoon voor die titel gaan, al wordt het een pittig seizoen. We gaan niet van iedereen winnen. Ik wil de mensen hier iets teruggeven en deze club weer naar het hoogste niveau brengen”, zegt de centrale middenvelder.

Zo fris als een hoentje, zo presenteerde Ruud Vormer (35) zich op de eerste veldtraining van Essevee. Het gevoel van een eerste schooldag, dat had hij niet echt. “Ik heb al vaker de start van een voorbereiding meegemaakt. Maar ik heb echt zo’n lekkere vakantie gehad! Vijf weken was ik thuis, dat had ik nog nooit meegemaakt. Dan krijg je wel weer zin om aan het seizoen te beginnen.”

Het heeft toch een paar dagen geduurd om de degradatie te verwerken. “Daar moet ik eerlijk in zijn. Na een tijdje had ik een andere mindset. Dan dacht ik: we zien wel wat er gaat gebeuren.”

Lang nagedacht

“Voor mij was die degradatie toch heel anders dan voor een Jelle Vossen, die hier al drie en een half jaar is. Ik ben naar Zulte Waregem gekomen om in 1A te blijven, maar mede door mijn schouderblessure is dat allemaal niet zo goed gegaan. Het blijft jammer.”

Nu volgt er een avontuur in 1B. “Ik heb heel lang nagedacht”, zegt Vormer. “Ga ik naar het buitenland of bij een andere club in 1A voetballen? Ik zei tegen mijn vrouw, Roos: ‘We wonen in Knokke. Onze drie kinderen zitten op school. Moeten wij dan gaan verhuizen? Als je 35 jaar bent? Heb ik nog zin om drie uur in één dag in de auto te zitten. Niet echt.’ Dus toen heb ik met Tony (Beeuwsaert, hoofdaandeelhouder, red.) en Eddy (Cordier, CEO, red.) gesproken. Die hadden gewoon een goed verhaal. En ook de mensen hier, ik moet ze nog wat teruggeven. Het is niet gelukt vorig seizoen. Ik hoop dat het nu wel lukt. Dat wil niet zeggen dat we meteen kampioen gaan worden. Dat weet je niet, het is een lange weg.”

De ambitie is duidelijk. Al wordt het een ander soort voetbal, in 1B. Vorig jaar was het tegen de degradatie. “Natuurlijk moeten we voor de titel gaan, maar het wordt een heel moeilijk en pittig seizoen. Wij gaan niet van iedereen winnen en weleens verliezen. Tegen de degradatie spelen, was apart. Nu zullen we tegen gesloten blokken uitkomen. Maar dat ben ik gewoon van mijn tijd bij Club Brugge. Overal waar we kwamen, ging de tegenstander achteruit. Het is zaak om daar oplossingen voor te vinden. En je moet punten pakken, daar draait het uiteindelijk om. Voor mij is dit avontuur helemaal nieuw. Maar ik vind het niet erg. Ik wil deze club weer naar het hoogste niveau brengen.”

Positief verrast

Toch straf dat Ruud Vormer na zes maanden zoveel affiniteit heeft opgebouwd met de club Zulte Waregem. “Ik ben echt positief verrast. Alles is gewoon goed geregeld. Natuurlijk is Club Brugge een ander niveau, met alle respect … Ik had daar een mooie tijd, maar hier ook. Het beviel me echt. Daarom dat ik zo baalde door die schouderblessure. Het begon zo goed. In januari gingen we zo (steekt hand omhoog, red.). Ik dacht: nou, we zitten goed, we wonnen. En dan bam: niks aan te doen.”

Volle bak

Er staat heel wat ervaring, een basis zeg maar, én zijn goede vriend Jelle Vossen bleef aan boord. “Davy De fauw is ook heel belangrijk voor mij. Maar goed, een Derijck en Brüls waren hier vorig seizoen ook. We moeten de rest meetrekken. Dat is onze plicht, al is dat niet zo gemakkelijk. Alles hangt af van de resultaten. Er staat zeker iets, maar er mag nog wat bij.”

Vormer gaat de uitdaging aan, maar veel tegenstanders kent hij nog niet. “We moeten naar Luik, Franc Borains (aarzelt wat bij het uitspreken, red.). Ik weet wel dat Timmy Simons bij Dender blijft, dat vind ik wel leuk (lacht). Het zijn allemaal leuke clubs om tegen te voetballen, weliswaar met minder supporters, denk ik. Zolang het hier, in eigen huis, maar altijd volle bak is.” (JC)